El PP insiste en la necesidad de revisar el servicio de limpieza en Paterna ante las quejas vecinales

La líder del PP de Paterna, Sara Palma, ha vuelto a denunciar el "deterioro" del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria en el municipio, asegurando que “los vecinos están pagando más impuestos mientras reciben un servicio cada vez peor”.

Palma ha recordado que el alcalde socialista, Juan Antonio Sagredo, aprobó en el pleno municipal una nueva tasa de basuras que ha supuesto un incremento de más de 4 millones de euros para los ciudadanos de Paterna.

“El problema es que, pese a ese aumento de la presión fiscal, la realidad en las calles es evidente: más suciedad, contenedores desbordados y barrios cada vez más abandonados”, ha señalado.

Falta de control a la empresa

Desde el Partido Popular critican además la falta de control municipal sobre la empresa adjudicataria del servicio. “No existe una fiscalización real. Los vecinos llevan meses denunciando incumplimientos mientras el gobierno socialista sigue instalado en la inacción”, ha afirmado la edil popular.

Critica el recurso a prórrogas

Palma también ha cuestionado la gestión del actual contrato de limpieza, recordando que “el gobierno dejó caducar el contrato sin haber preparado a tiempo una nueva licitación, recurriendo ahora a prórrogas que perpetúan un servicio claramente insuficiente y sin soluciones reales para los vecinos”.

“Sagredo tiene que decidir si quiere trabajar por Paterna y garantizar que los contratos municipales no caduquen mientras los vecinos sufren servicios deficitarios, o si prefiere seguir centrado en su carrera política y en mantener un puesto de senador o cualquier otro cargo. Los ciudadanos merecen un alcalde centrado en resolver los problemas reales de Paterna, no en sus intereses personales y políticos”, ha concluido Palma.