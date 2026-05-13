Quart de Poblet impulsa en Ecuador un proyecto de cooperación internacional de inclusión para personas con diversidad funcional

El Ayuntamiento de Quart de Poblet avanza en el desarrollo de un proyecto de cooperación internacional municipalista en la localidad ecuatoriana de Cotacachi, centrado en la promoción de los derechos, la inclusión y la accesibilidad de las personas con diversidad funcional o movilidad reducida.

La iniciativa, impulsada junto al Fons Valencià per la Solidaritat, cuenta con la colaboración de la entidad local Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), tiene como objetivo fortalecer las políticas públicas municipales para eliminar barreras físicas, institucionales y sociales que dificultan el acceso de las personas con diversidad funcional a servicios públicos y privados.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, junto a la concejala de Igualdad, Lucía Fernández, el gerente del Fons, Esteve Ordiñana, y representantes de la asociación Quart Sin Barreras (QUSIBA), ha recibido al alcalde de Cotacachi, Jomar Cevallos, en un encuentro sobre el que se han puesto en valor las políticas públicas para garantizar los derechos, inclusión y accesibilidad de todas las personas.

En este sentido, Cristina Mora asegura que en el municipio “creemos profundamente en la cooperación, porque cuando se comparten las buenas prácticas, lo que se hace es mejorar la vida de las personas”. En este sentido, insiste en que el proyecto no se centra solo en el intercambio de ideas o proyectos. “Se trata de crear vínculos, de aprender unos de otros y de descubrir que, aunque estemos lejos geográficamente, compartimos los mismos valores”.

La alcaldesa Cristina Mora recibe al alcalde de Cotacachi en el Ayuntamiento de Quart de Poblet / Ayuntamiento de Quart de Poblet / LEV

Mora recuerda que en Quart de Poblet “llevamos muchos años trabajando en esta línea, aprendiendo de las asociaciones, de las personas con discapacidad, de las familias, y de quienes nos ayudan a mirar la realidad desde otra perspectiva”. Por eso mismo pone en valor el compromiso social y la experiencia de municipios como Cotacachi, “con las mismas ganas que nosotros de construir municipios más humanos, inclusivos y pensados para todas las personas”.

Acciones de impulso a la diversidad y la inclusión

El proyecto contempla actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad urbana, impulsar medidas de prevención de la violencia de género hacia mujeres con diversidad funcional, reconocer el papel de las mujeres cuidadoras y promover espacios de intercambio de buenas prácticas municipales en materia de inclusión y accesibilidad.

Entre las acciones previstas destacan la realización de diagnósticos sobre barreras arquitectónicas y sociales, la elaboración de una ordenanza municipal sobre inclusión y no discriminación, la puesta en marcha de mesas de trabajo técnicas, actuaciones de obra pública para mejorar la accesibilidad y campañas de sensibilización ciudadana.

La iniciativa beneficiará directamente a 534 personas con diversidad funcional, 50 mujeres cuidadoras y un centenar de trabajadores y trabajadoras municipales y agentes sociales del municipio ecuatoriano.

En el marco del seguimiento del proyecto, el alcalde de Cotacachi, Jomar Cevallos, ha mantenido diversas jornadas de trabajo en la Comunitat Valenciana junto a representantes del Fons Valencià per la Solidaritat, del Ayuntamiento de Quart de Poblet y de entidades sociales vinculadas a la accesibilidad y la inclusión.

Estos encuentros han permitido evaluar el estado de ejecución del proyecto y compartir experiencias y conocimientos sobre políticas locales de inclusión y accesibilidad. Además, ha destacado “la importancia de la colaboración entre administraciones y entidades sociales para impulsar proyectos que garanticen derechos fundamentales como la inclusión y la igualdad de oportunidades”.

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Quart de Poblet reafirma su compromiso con la cooperación internacional, la inclusión y la defensa de los derechos humanos, consolidándose como un referente en el impulso de políticas públicas locales con impacto global. A través de alianzas con entidades como el Fons Valencià per la Solidaritat, Quart de Poblet continúa trabajando para construir sociedades más justas, accesibles e igualitarias, compartiendo experiencias y buenas prácticas que contribuyen a mejorar la vida de las personas, especialmente de los colectivos más vulnerables.