Torrent colocará la bandera arcoíris en la casa consistorial cada 17 de mayo por la igualdad

El Ayuntamiento de Torrent colocará una bandera del arco iris en la casa consistorial cada 17 de mayo como símbolo visual de reconocimiento del derecho a la igualdad, coincidiendo con el Día Internacional contra la LGTBIQA+fobia, en el que se conmemora la eliminación de la homosexualidad del listado de enfermedades mentales por la OMS.

La abstención del PP y el concejal de No Adscritos, y el apoyo del PSPV-PSOE, permitió que la moción presentada en el último pleno por el grupo municipal Compromís-Podem-Esquerra Unida, y en la que se recoge este punto, saliera adelante, a pesar de los votos en contra de Vox.

Desde la formación valencianista señalan que la aprobación de esta moción "supone una victoria para el colectivo LGTBIQA+ y un paso decidido para Torrent en la lucha contra la discriminación". Entre los acuerdos adoptados, destacan, además del compromiso del Ayuntamiento de colocar la bandera del arco iris en la fachada del edificio municipal, el reconocimiento del derecho a la igualdad, la formación específica del personal público en materia de diversidad, la lucha contra el acoso escolar y el impulso de campañas de sensibilización que lleguen a todos los barrios del municipio.

Críticas al PP

El regidor y portavoz de la coalición, Xavier Martí, se ha mostrado satisfecho por el resultado, todo y la falta de compromiso de la derecha: "Hoy Torrent es una ciudad que apuesta por ser más libre y segura para todas y todos. Hemos conseguido que el pleno diga ‘basta’ al odio y avance en medidas reales por la igualdad, y percibimos como un paso hacia la normalidad que el PP no se haya posicionado contra la propuesta, pero somos conscientes de que no han sido capaces de caminar decididamente en favor de los derechos humanos básicos. La equidistancia ante la discriminación es, en la práctica, una forma de complicidad."

Además, desde Compromís-Podem-EU se ha señalado la "hipocresía" partidista del PP, que en Torrent se abstiene mientras que en la Generalitat Valenciana intenta echar abajo los avances sociales. En este sentido, la moción hace referencia directa a la reciente sentencia por la que el Tribunal Constitucional ha suspendido los artículos más importantes de la reforma de la Ley Trans valenciana, impulsada por el gobierno de Mazón y la extrema derecha, al considerar que podría vulnerar derechos fundamentales.

Recortes

"Mientras el PP y Vox intentan recortar numerosos derechos básicos de la Ley Valenciana que aprobó en su momento el gobierno del Botànic, el Tribunal Constitucional ha puesto sobre la lupa esas modificaciones impuestas por la derecha, suspendiéndolas por el grave peligro que podrían suponer contra la dignidad de las personas afectadas", ha afirmado Martí.

La moción aprobada en Torrent, insta precisamente a la Generalitat a no rebajar los derechos autonómicos respecto de los estatales en materia LGTBIQA+, con el objetivo de consolidar un marco legal eficaz, una resolución que el PP de Torrent no ha querido secundar con su voto.

Finalmente, la coalición rechaza la actitud de Vox, que continúa siendo la única fuerza que aboga por la pérdida de derechos del colectivo LGTBIQA+, oponiéndose frontalmente a la convivencia social que suponen. "La extrema derecha se queda sola en su discurso contra los derechos que protegen del odio que ellos mismos generan, mientras que el Partido Popular se ve condicionado electoralmente por estos postulados, incapaz de defender abiertamente la bandera de la igualdad, que es patrimonio de toda la sociedad", ha concluido el regidor Xavier Martí.