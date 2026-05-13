Torrent impulsa la renovación de 1.100 metros de aceras de El Vedat

Las calles Joan Pau II, Garellano, Gibraltar y Font de la Teula, dentro del entorno de Santo Ángel de El Vedat de Torrent, contarán con aceras renovadas y una mejora en la accesibilidad. El ayuntamiento desarrolla estas obras, que se enmarcan en la la planificación anual del nuevo contrato municipal de conservación y mantenimiento del espacio público para el periodo 2025-2029, dotado con más de 2,7 millones de euros. Esta actuación en concreto implica una inversión estimada de 55.000 euros y tendrá un plazo aproximado de ejecución de un mes y medio.

Los trabajos que se incluyen son la renovación y adecuación de distintos tramos de acera que presentaban deterioros estructurales, hundimientos y problemas derivados del paso del tiempo, mejorando así los itinerarios peatonales y eliminando barreras arquitectónicas. En total, se renovarán 140 metros cuadrados en la calle Joan Pau II, 220 metros cuadrados en la calle Garellano, 480 metros cuadrados en la calle Gibraltar y 300 metros cuadrados en la calle Font de la Teula.

Además, contempla la adecuación de cinco nuevos pasos accesibles y la renovación de elementos complementarios de pavimentación, como bordillos y rigolas, a lo largo de 700 metros lineales. También se ejecutará la repavimentación mediante mezcla bituminosa en caliente de 550 metros cuadrados en el tramo de Joan Pau II incluido en esta fase de actuación.

Continuidad a las mejoras iniciadas en Santo Ángel

Esta actuación da continuidad a otras intervenciones ya ejecutadas en la zona de Santo Ángel, donde el Ayuntamiento ya acometió anteriormente trabajos de renovación de aceras en calles como Lepanto, Cuba y Nicaragua, mejorando progresivamente la accesibilidad y seguridad peatonal del entorno.

El objetivo municipal es consolidar itinerarios peatonales continuos, seguros y accesibles entre las distintas calles de El Vedat, favoreciendo una movilidad más cómoda y segura para vecinos, personas mayores y usuarios con movilidad reducida.

Una de las obras que se están desarrollando en El Vedat. / A. T.

Coordinación con Aigües de l’Horta para optimizar las obras

Paralelamente a los trabajos de renovación de aceras, el Ayuntamiento está coordinando las actuaciones con Aigües de l’Horta para llevar a cabo la renovación y adecuación de distintos tramos de la red municipal de agua potable que discurren bajo las aceras afectadas. Esta coordinación permitirá optimizar recursos, evitar futuras aperturas del pavimento y reducir molestias a los vecinos.

Una estrategia global para mejorar el espacio público

La actuación forma parte del nuevo contrato plurianual de conservación y reparación del espacio público impulsado por el Ayuntamiento de Torrent, una herramienta estratégica que permite actuar de forma continuada y planificada en calles, plazas y espacios urbanos de todos los barrios y urbanizaciones del municipio.

Este contrato contempla actuaciones de vialidad urbana, conservación programada, intervenciones extraordinarias y planes periódicos de reparación del firme, con el objetivo de reforzar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad y garantizar una respuesta más rápida y eficaz ante incidencias urbanas.

Un trabajador en las obras en las aceras. / A. T.

Otras actuaciones

En los últimos meses, el Ayuntamiento ya ha ejecutado distintas actuaciones de mejora dentro de este marco, como la renovación del paseo central de la Avinguda al Vedat, la reparación de baches en varias vías urbanas o actuaciones de mejora del firme y pavimentación en distintos puntos del municipio, entre ellos destacan la reparación de baches en la calle Santísimo Cristo y la renovación integral del firme en la calle Reyes Católicos, intervenciones que han permitido reforzar la seguridad vial y la calidad del tránsito tanto peatonal como rodado.

Paralelamente, dentro de la estrategia global de mejora del espacio público en Torrent, en 2025 se llevó a cabo la reurbanización integral de la calle San Pedro Mártir, que ha supuesto una transformación profunda del entorno urbano en el Centro Histórico y el barrio de l’Alter.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “seguimos avanzando en nuestra estrategia de mejora continua del espacio público con actuaciones que responden a necesidades reales de los vecinos y que permiten actuar de manera planificada en todos los barrios y urbanizaciones de Torrent”.

Folgado ha señalado además que “esta intervención en El Vedat permitirá mejorar la seguridad, la accesibilidad y la comodidad de los peatones, especialmente en una zona muy utilizada por vecinos y familias. Nuestro objetivo es seguir construyendo una ciudad más cuidada, más accesible y mejor preparada para el día a día de los ciudadanos”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Gozalvo, ha explicado que “la actuación se centra en renovar aceras que presentaban importantes deterioros estructurales y en adaptar los itinerarios peatonales para garantizar recorridos accesibles y seguros”.

Gozalvo ha añadido que “además de la renovación del pavimento, se están coordinando las obras con Aigües de l’Horta para actuar también sobre la red de agua potable, lo que permite optimizar recursos, evitar futuras molestias y ejecutar una actuación mucho más eficiente y completa para los vecinos”.