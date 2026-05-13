Torrent: Vox y PP evitan asumir la campaña antiabortista en mupis municipales

Ni Vox ni PP de Torrent asumen como propia la autorización de la campaña publicitaria contra el derecho al aborto, en la que aparece una imagen de una mujer embarazada y el lema 'Di sí a la vida', en los mupis municipales y con el logo del ayuntamiento. Por mucho que lo intentó la concejala socialista Marina Olivares en dos interpelaciones en el último pleno, ninguna de las dos formaciones asumió la culpa, frente al escepticismo de la bancada de la oposición.

En primera instancia, fue la concejala de la Mujer y Comunicación, Amparo Chust, la que negó que la campaña perteneciera a su delegación y, por tanto, “no podía” contestar a la batería de preguntas lanzadas por la socialista sobre cuestiones como sus objetivos, si estaba financiada con fondos públicos o si ‘Torrent, sí a la vida’, la entidad que aparece en el anuncio, había recibido alguna subvención o si existía alguna relación personal que influyera en la elección de esta asociación como colaboradora.

Audio en directo

Olivares accedió al QR que aparece en el cartel de los mupis, uno de los cuales se ubicó en una parada de autobús junto a un centro educativo, como matizó, y lo puso en directo en el pleno. “En el audio, presionan a la mujer para que tenga el hijo tras una violación y que lo de en adopción”, resumió la edila.

En su segunda intervención, la interpelación se dirigió hacia el concejal de Vox de la delegación de Infancia, Santiago Calatayud, con la misma intención. La respuesta fue similar y después de aclarar que “esta iniciativa no ha sido promovida ni tramitada desde mi concejalía” aseguró que no podía contestar a sus preguntas sobre los detalles administrativos argumentando un: “Yo no he sido”.

"Misterio"

Olivares, incapaz de resolver el “misterio”, resumió lo ocurrido con un “quiero pensar que lo niegan porque quizás les da vergüenza”, pero echó en cara que ninguno de los dos partidos fuera capaz de asumir que ha promovido la campaña antiabortista “con dinero público”.

La concejala alertó del “retroceso” en los derechos de las mujeres que sufre la ciudad y recordó que el Instituto de las Mujeres ha exigido a Torrent la retirada de esta campaña publicitaria contra el derecho al aborto. Además, relacionó a 'Torrent, sí a la vida', con la asociación 'Valencia, sí a la vida', cuya presidenta, Amparo Baviera, ha hecho afirmaciones públicas como que "la sociedad ha asumido el aborto como un derecho, cuando el derecho es el del bebé a nacer".