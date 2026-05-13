Las últimas ofertas en indumentaria fallera en un municipio de Valencia

Las últimas ofertas en indumentaria fallera podrán conseguirse en la tercera edición del showroom que organiza el Ayuntamiento de Torrent en colaboración con el Gremio Artesano de Sastres y Modistas de la Comunitat Valenciana. La cita, del 15 al 17 de mayo en la Sala Cívica del Antic Mercat, reafirma su crecimiento como uno de los eventos de referencia para profesionales del sector, amantes de la tradición y público fallero de toda la Comunitat Valenciana.

Tras el éxito alcanzado en sus dos primeras ediciones, especialmente la segunda, que reunió a más de 15.000 visitantes, el showroom regresa con una programación ampliada y una oferta que combina tradición, artesanía, divulgación y actividad comercial en torno al traje regional valenciano.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha subrayado la importancia de esta iniciativa para la ciudad: “El Showroom Fallero es ya una cita consolidada que refleja el compromiso de Torrent con nuestras tradiciones y con un sector artesanal que forma parte de nuestra identidad cultural”. Asimismo, ha destacado que “este evento no solo impulsa el comercio local y el talento de nuestros profesionales, sino que sitúa a Torrent como referente en la promoción de la indumentaria valenciana a nivel autonómico”.

Participantes

En esta tercera edición, el Showroom Fallero contará nuevamente con la participación de destacadas firmas y artesanos del sector, entre los que se encuentran Andrea Indumentaria, Nicolina, Mantillas Domingo, La Merceria by Anitas, La Murta Indumentaria, 25 Alfileres, Fidela, Blusones Cocoliso, Amparo Gálvez, Princesas con Abanico, L’U i Dos, Carlos Salvador, Empar del Remei, L’Atelier de la Seda, El Tabalet, La Barraca d’Alaquàs, Sergio Esteve, La Clau, Mes Q Pintes, L’ Atelier de Rose Marie, El Vestidor Faller, Alan Indumentaria, Mercería Rosa Tomás y A l’Antiga, entre otros.

Esta amplia representación garantiza una oferta diversa y de calidad, donde se podrán encontrar desde tejidos tradicionales hasta complementos y piezas únicas elaboradas de forma artesanal.

Programación

El evento arrancará el viernes 15 de mayo a las 17:00 horas con el acto inaugural, que contará con la presencia de las Falleras Mayores de Torrent y sus Cortes de Honor, así como de la alcaldesa de la ciudad. Como parte de la apertura, el grupo La Sagrantana ofrecerá una demostración de Balls al carrer, aportando un componente festivo y tradicional al inicio del certamen. Ese mismo día, el horario del showroom será de 17:00 a 20:00 horas.

La programación continuará el sábado 16 de mayo con apertura de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. A las 12:30 horas tendrá lugar la charla “Tradición, decoro y moda: la basquiña en la vida cotidiana y ceremonial”, impartida por Arturo Torremocha, propietario de L'Atelier de la Seda. Por la tarde, a las 17:30 horas, se celebrará la charla-taller “El Jubón por dentro: estructura, envarado y tradición”, a cargo de Carmen, representante de 25 Alfileres.

El domingo 17 de mayo, el showroom abrirá de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Como broche final, a las 19:00 horas se celebrará el sorteo de una rifa compuesta por 30 articulos de indumentaria tradicional, cuyos ganadores se darán a conocer a través de las redes sociales del Gremio Artesano de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana. Las papeletas para participar se entregarán a razón de una por cada 100 euros de compra realizada durante el evento o comprando tickets por 5 euros.

Charlas y talleres

Además de la zona expositiva y comercial, el III Showroom Fallero vuelve a apostar por la divulgación y la participación activa del público mediante charlas y talleres especializados que permitirán conocer en profundidad técnicas tradicionales de confección, el valor del trabajo artesanal y la evolución histórica de la indumentaria valenciana.

Con esta tercera edición, el Ayuntamiento de Torrent reafirma su apuesta por la promoción de la cultura, la artesanía y la moda tradicional como elementos dinamizadores de la economía local y de la proyección cultural del municipio, consolidando al III Showroom Fallero como una cita imprescindible dentro del calendario festivo y cultural de la Comunitat Valenciana.