Vicent Simó 'Cucala' será el Llaurador de l'Any 2026 en Torrent por su vida dedicada al campo

Vicent Simó Medina, conocido popularmente como “Cucala”, recibirá el título de 'Llaurador de l'Any 2026', en reconocimiento a toda una vida de esfuerzo, dedicación y compromiso con la agricultura y el mundo rural de Torrent. El acto de entrega de este galardón tendrá lugar el viernes, 15 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores, manteniendo así una tradición profundamente arraigada en la ciudad y con la que cada año se pone en valor el papel fundamental de los agricultores y agricultoras en la historia, la economía y la identidad de Torrent.

Con este nombramiento, el Ayuntamiento de Torrent y el Consell Agrari quieren rendir homenaje a una de las figuras más representativas del sector agrario local, ejemplo de constancia, capacidad de trabajo y espíritu emprendedor, profundamente vinculado a la evolución del campo torrentino durante las últimas décadas.

Vicent ha recibido el premio con "sorpresa", como él mismo reconoce, y asegura que su familia está "muy ilusionada" con este reconocimiento. Él mismo se define como un "enamorado" de la agricultura a la que se dedica por "afición", incluso hoy en día, a sus 82 años, todavía sigue vigilando los campos y recuperando las tierras que dañó la dana de 2024. Aunque sus hijos no han continuado con el oficio familiar, asegura que "tiene mucho más futuro que otras profesiones". "Los jóvenes se equivocan porque piensan que van a poder vivir mejor en otros oficios, pero hoy en día, la agricultura no es como antaño que era todo manual, ahora es mucho más fácil", comenta, respecto al relevo generacional, uno de los problemas actuales del campo.

Vicent con su mujer paseando por los campos. / A. T.

Cucala explica que los agricultores "llevamos muchos años quejándonos y si queremos progresar tenemos que hacerlo nosotros mismos". "La competencia siempre ha estado ahí y la vamos a tener siempre, lo que hay que hacer es plantarle cara con variedades de mayor calidad o utilizando medios más mecanizados, hay que aprender a vivir con esa competencia", propone.

Una vida ligada al campo y al emprendimiento

Nacido en Torrent el 11 de junio de 1944, Vicent Simó Medina procede de una familia de profundas raíces agrícolas y desde muy joven mostró un marcado carácter emprendedor y una estrecha vinculación con el trabajo del campo.

Con apenas 13 años comenzó ya a trabajar recorriendo los campos del término municipal con una máquina para desgranar maíz, aprovechando que este cultivo era entonces uno de los predominantes en Torrent. Aquella iniciativa marcaría el inicio de una trayectoria empresarial y agrícola construida sobre el esfuerzo constante y la capacidad de adaptación.

Años después continuó la actividad familiar dedicada a la compra de algarrobas y almendras, una labor muy reconocida en la ciudad y estrechamente ligada a la agricultura tradicional de secano de Torrent. Primero desde un pequeño almacén en la calle Francisco Roselló y posteriormente desde unas nuevas instalaciones junto al polígono Mas del Jutge, Vicent Simó desarrolló durante décadas una intensa actividad comercial vinculada al sector agrícola local.

Paralelamente, en la década de los setenta impulsó también una explotación ganadera de porcino en ciclo cerrado en unos terrenos próximos al Mas del Jutge, actividad que mantuvo hasta su jubilación y que reflejó nuevamente su capacidad emprendedora y de innovación en el ámbito agroganadero.

La agricultura como pasión y forma de vida

Más allá de su trayectoria empresarial, la gran pasión de Vicent Simó siempre ha sido la agricultura. Desde principios de los años ochenta comenzó a adquirir y cultivar parcelas en distintas partidas del término municipal de Torrent, apostando especialmente por la citricultura y por la mejora constante de las explotaciones agrarias.

Su trayectoria ha estado marcada por la búsqueda permanente de la excelencia, incorporando nuevas variedades de cultivo, modernizando parcelas y mejorando las condiciones de trabajo y producción, siempre con una visión avanzada y comprometida con el futuro del campo.

El Llaurador de l'Any con su familia. / A. T.

Ese mismo espíritu innovador le llevó también a apostar por cultivos alternativos como el aguacate o el kiwi amarillo, este último todavía presente en varias parcelas de Torrent, demostrando una vez más su capacidad para adaptarse a los nuevos retos y oportunidades del sector agrícola.

Ejemplo de esfuerzo, resiliencia y amor por la tierra

A sus casi 82 años, Vicent Simó continúa trabajando la tierra con la misma ilusión y dedicación que cuando comenzó. Continúa plantando nuevas parcelas, realizando injertos y recuperando terrenos afectados por la dana, manteniendo intacta su pasión por el campo y su voluntad constante de mejora.

Desde el Consell Agrari Municipal se ha querido destacar especialmente su capacidad de sacrificio, su visión emprendedora y su contribución al mantenimiento y modernización de la agricultura torrentina, así como los valores humanos y familiares que siempre han acompañado su trayectoria.

El reconocimiento pone también en valor el papel de toda una generación de agricultores que, con trabajo silencioso y perseverancia, han contribuido al desarrollo económico, social y territorial de Torrent, preservando además tradiciones y conocimientos ligados al campo y a la identidad agrícola de la ciudad.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “Vicent Simó representa a toda una generación que ha levantado el campo de Torrent con esfuerzo, sacrificio y amor por la tierra. Su trayectoria refleja los valores que han hecho crecer nuestra ciudad y demuestra que tradición e innovación pueden ir de la mano para seguir construyendo futuro para la agricultura”.

Folgado ha añadido además que “este reconocimiento pone en valor no solo una vida dedicada al campo, sino también la cultura del esfuerzo, la humildad y el compromiso con las raíces y con la familia. Torrent tiene la obligación de reconocer a personas como Vicent, que forman parte del alma de nuestro municipio”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha señalado que “hablar de Vicent Simó es hablar de emprendimiento, innovación y pasión por el campo. Ha sabido modernizar sus explotaciones, apostar por nuevos cultivos y adaptarse constantemente sin perder nunca el vínculo con la agricultura tradicional de Torrent”.

Gozalvo ha querido destacar también que “a sus casi 82 años continúa trabajando el campo con ilusión, recuperando parcelas afectadas por la dana y buscando siempre cómo mejorar sus cultivos. Ese ejemplo de dedicación y perseverancia merece el reconocimiento de toda la ciudad”.