Más de 10 millones de euros para recuperar el 60% de los parques de Catarroja afectados por la dana

La reconstrucción del 60% de los parques de Catarroja tras la dana del 29 de octubre de 2024 costará más de 10 millones de euros. Así se recoge en la memoria valorada que se ha remitido al ministerio para su aprobación y que pone de relevancia los daños causados por la riada en estas zonas que son indispensables para la socialización y convivencia de la población.

Más de 18 meses después, algunos de estos espacios presentan evidentes deficiencias, ya que la riada se llevó por delante servicios, como el riego por goteo, la iluminación y las fuentes, y deterioró juegos y elementos del mobiliario urbano. En una fase previa, el consistorio procedió al acondicionamiento de los espacios verdes, priorizando la seguridad y la preparación del terreno para las futuras obras de rehabilitación.

Suelo de caucho arrancado, restos de barro acumulado formando montículos o juegos infantiles en malas condiciones son algunas de las deficiencias detectadas que han sido centro de las críticas vecinales en estos meses.

Uno de los más afectados, cuya recuperación se ha cuantificado en cuatro millones de euros, la mayor de todas, es el parque Príncipe de Asturias, rebautizado como de la Solidaridad, con una gran extensión de terreno que, tras la dana, quedó completamente arrasado. Otro de los que están más estropeados son el que se conoce como parque de la Tirolina (8 de marzo) y también se incluye en esta memoria el lago del parque de Les Barraques, cuya reparación es una reivindicación vecinal.

Las reparaciones se centrarán en las instalaciones, servicios y juegos infantiles, principalmente, para recuperar estas zonas y devolverlas a su estado original, antes de la dana.

Actuaciones realizadas

No obstante, durante estos meses el ayuntamiento ha actuado ya en varios de estos espacios públicos con la ayuda de diversas instituciones, entre ellas la Fundación Hortensia herrero. A través de esta, se recuperó el parque del Fumeral, y el parque de les Moreres, incluida la zona ajardinada. A través de estas colaboraciones, mediante el programa Alcem-se, se restituyeron, además, los parques infantiles de la Plaza La Regió y el de Les Barraques.

Vista aérea de la Plaza Corts Valencianes. / M. R.

Luz verde a la plaza Corts Valencianes

La Diputación de València también ha colaborado en estos trabajos de reconstrucción con una inversión de más de 400.000 euros en juegos infantiles. La corporación provincial también acaba de dar luz verde al proyecto de reforma de la plaza de les Corts Valencianes, donde se ubican los juzgados, para hacerla más verde, segura y accesible, con un presupuesto de más de 135.000 euros y un plazo de ejecución de 12 semanas.

La propuesta incluye renovar los juegos infantiles, mejorar el entorno del ficus central con pavimento permeable, una zona de descanso y de encuentro y una fuente de agua potable, crear nuevos alcorques y plantar árboles en las calles adyacentes. También se actuará en la calzada con nuevo asfaltado y pasos de peatones elevados para mejorar la seguridad.

Paralelamente, a esta memoria de los parques municipales, la concejalía de Medio Ambiente está diseñando el Plan Verde que se centra en la recuperación de estos entornos y la plantación de nuevos árboles que suplan los desparecidos en la dana.