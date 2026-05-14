Alaquàs impulsa la solicitud para que el Cant de la Carxofa sea Bien de Interés Cultural

El Cant de la Carxofa, tradicional de los municipios de l'Horta Sud, ya está listo para conseguir la declaración de Bien de Interés Cultural. Tras dos años de investigación, el Ayuntamiento de Alaquàs ha registrado la solicitud formal ante la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, que es el organismo que debe dar luz verde a esta denominación.

La petición oficial la ha presentado Alaquàs en representación y colaboración con los municipios de Aldaia, Catarroja, Silla, Picassent, Quart de Poblet, Manises, Vila-real, Asociación de Amigos y Amigas Castellar-Oliveral, Cofradía del Cristo de los Afligidos del Canyamelar y la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, estos tres últimos, barrios de València.

Manifestación singular

El Cant de la Carxofa constituye una de las manifestaciones más singulares, tradicionales y representativas del patrimonio sonoro y devocional del pueblo valenciano que se mantiene vivo gracias al esfuerzo colectivo de estas poblaciones en las cuales se interpreta. Por eso mismo, la declaración como BIC es un reconocimiento necesario para garantizar su pervivencia y su transmisión a las generaciones futuras.

Este trámite, impulsado por el Ayuntamiento de Alaquàs para toda la comarca, supone el colofón a un trabajo intenso durante dos años llevado a cabo por la Concejalía de Patrimonio a través del cual se ha estudiado y recopilado toda la información en lo referente a los municipios que mantienen vivo este canto. El expediente ha contado con la colaboración del investigador local Rafa Roca, experto en la temática, que se ha encargado de supervisar el estudio, como señalan fuentes municipales.

Aprobación en los plenos

No obstante, el resto de localidades han colaborado en este proceso que culminó en una reunión el pasado 29 de noviembre de 2025 en el Castell de Alaquàs, a propuesta de la Asociación de Amics y Amigues del Cant de la Carxofa. El encuentro sirvió para intercambiar impresiones entre las organizaciones que hacen posible que este canto del siglo XVII se mantenga cada día más vivo como una seña de identidad y para dar a conocer la diversidad de formas en las que se interpreta esta tradición, además de establecer un marco para trabajar de manera conjunta y conseguir entre todos el reconocimiento.

Después de esta reunión, los ayuntamientos implicados aprobaron una moción en sus plenos de apoyo a la iniciativa, como paso previo a la solicitud formal. Este proceso ha ido acompañado de exposiciones, libros y una tesis doctoral sobre los recursos didácticos , que apoyan la declaración.