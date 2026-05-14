El Ayuntamiento de Torrent cede parcelas para alquiler asequible y pide al Gobierno flexibilizar requisitos

El Ayuntamiento de Torrent ofrece al Gobierno dos solares municipales para la construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible, como municipio afectado por la dana del 29 de octubre de 2024. La alcaldesa, Amparo Folgado, ha remitido una carta institucional a la presidenta de CASA47, Entidad Pública Empresarial, Leire Iglesias, trasladando formalmente la voluntad de participar en esta segunda convocatoria estatal para la promoción de estos pisos e insiste en la petición que hizo para flexibilizar la superficie mínima de los terrenos exigida en las bases, fijada en 2.500 metros cuadrados.

En este sentido, en la carta remitida, el consistorio recuerda su participación en la reunión celebrada el pasado 14 de abril en Valencia, en la que responsables del Gobierno de España y de la entidad pública explicaron los criterios de la convocatoria dirigida a los municipios afectados por la dana y donde el consistorio ya trasladó que muchos municipios, entre ellos Torrent, no disponían actualmente de parcelas públicas que alcancen la superficie mínima.

No obstante, desde el consistorio se mantiene una actitud de colaboración institucional y de búsqueda de soluciones que permitan aprovechar esta oportunidad para ampliar el parque público de vivienda asequible en la ciudad.

Formaliza la propuesta de dos parcelas municipales

Una vez finalizada la primera fase de presentación de propuestas, el Ayuntamiento de Torrent ha formalizado su participación en la segunda fase de la convocatoria, poniendo a disposición de CASA47 el suelo municipal actualmente disponible y apto urbanísticamente para este fin.

En concreto, el consistorio ha ofrecido oficialmente una parcela de 1.898 metros cuadrados situada en la calle Juan XXIII y otra de 408 metros cuadrados situada en la calle Marquesat. Ambas parcelas cuentan con calificación urbanística compatible con el desarrollo residencial previsto en la convocatoria y representan una oportunidad real para desarrollar vivienda asequible en Torrent y avanzar en políticas de acceso a la vivienda adaptadas a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Un acuerdo plenario para reforzar las políticas de vivienda

La carta remitida por la alcaldesa también señala el acuerdo aprobado por mayoría en el Pleno municipal del pasado 7 de mayo, a propuesta del grupo municipal Compromís-Podem-Esquerra Unida, mediante el cual la corporación instó al Gobierno de España y a CASA47 a adaptar determinados criterios de la convocatoria para facilitar la participación de los municipios afectados por la dana.

Entre los acuerdos aprobados destaca la petición de reducir la superficie mínima exigida para los solares, pasando de los actuales 2.500 metros cuadrados a 1.000 metros cuadrados, con el objetivo de adecuar la convocatoria a la realidad urbanística de municipios como Torrent y del conjunto de l’Horta Sud.

Asimismo, el Pleno también reclamó al Gobierno de España un incremento de la dotación económica destinada a este programa estatal de vivienda asequible vinculado a la dana, al considerar necesario reforzar los recursos para dar respuesta a las necesidades habitacionales derivadas de la emergencia climática.

El Ayuntamiento entiende que estas iniciativas permitirían ampliar considerablemente el número de municipios que podrían acogerse al programa y facilitaría que las ayudas llegaran de forma más efectiva al territorio afectado por la dana.

Colaboración institucional para avanzar en vivienda asequible

La alcaldesa Amparo Folgado ha señalado que “desde el Ayuntamiento de Torrent seguimos trabajando para aprovechar todas las oportunidades que permitan ampliar la oferta de vivienda asequible y avanzar en la recuperación de nuestra ciudad tras la dana”.

Folgado ha destacado que “esta carta refleja la voluntad de colaboración institucional de Torrent y el compromiso del consistorio con aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar el acceso a la vivienda y a reforzar la reconstrucción social y urbana de los municipios afectados”.

Asimismo, la alcaldesa ha subrayado que “Torrent quiere formar parte activa de este proyecto, aportando suelo municipal y colaborando con el resto de administraciones para que estas medidas puedan traducirse en oportunidades reales para las familias torrentinas”.