La barraca del Coixo Navarro, patrimonio amenazado en l'Horta Nord, requiere 200.000 euros para su recuperación

La barraca del Coixo Navarro de Alboraya, una de las pocas que se conservan de pie en l'Horta Nord, lleva desde 2022 en la Lista Roja del patrimonio de la Asociación Hispania Nuestra, cuando cayó parte de la fachada lateral, después de décadas abandonada y sin un mantenimiento regular que asegurara su estructura. Desde entonces, varias asociaciones han dado la voz de alarma sobre el estado en el que se encuentra y que podría implicar su desaparición por completo.

Este tipo de edificaciones, junto con las alquerías y la huerta valenciana, fueron declaradas Patrimonio Agrícola Mundial en 2019. Además, son Bienes de Relevancia Local genérico dentro del Pla de Acción Territorial (PAT) de l'Horta, por lo que están protegidas. No obstante, las directrices que la dirección general de Patrimonio Cultural ha establecido para recuperar en condiciones esta barraca requieren una inversión de 200.000 euros, que deben asumir los propietarios.

Denuncia de una entidad

En esta ocasión, Lo Rat Penat ha fijado su atención en esta construcción del siglo XVIII de Alboraia y exige una actuación inmediata y contundente por parte de todas las administraciones implicadas para garantizar, como mínimo, la consolidación estructural y evitar su derrumbe definitivo. La entidad denuncia la "pasividad absoluta de todas las administraciones públicas competentes, por no tomar medidas efectivas o ayudas para que los actuales propietarios puedan rehabilitarla".

El estado de la barraca del Coixo Navarro en Alboraia. / L. R. P.

Además, alertan de que la barraca ha sufrido el derrumbe de una de sus habitaciones, de buena parte de la frontera este y de varias tejas claves que protegían el edificio de la lluvia, y se encuentra ilegalmente ocupada en la actualidad.

"Consideramos intolerable que una construcción protegida, reconocida oficialmente por su valor patrimonial e incluida en los instrumentos de protección territorial de l'Horta, esté abandonada a su destrucción ante la indiferencia del Ayuntamiento de Alboraia, la Diputación de Valencia, la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Cultura", critican. Los mismos argumentos que ya esgrimió la Associació Cultural l'Horta.

200.000 euros para su recuperación

Pero a veces las cosas no resultan tan fáciles como parecen. El Ayuntamiento de Alboraia no puede actuar sobre la edificación porque se trata de una propiedad privada y, en su momento, realizó todos los trámites administrativos necesarios para identificar a los propietarios y notificarles la obligación de su mantenimiento. No obstante, con los dueños identificados y una vez con la pelota en su tejado, la sorpresa fue mayúscula, y la dirección general de Patrimonio cuantificó el proyecto de recuperación, siguiendo sus directrices, en 200.000 euros, para hacer las reparaciones necesarias con el fin de rehabilitar este Bien de Relevancia Local.

La propiedad, con varios herederos, solicitó ayudas públicas, asesorada por el ayuntamiento, según explican fuentes municipales, pero la respuesta de Patrimonio fue que carecían de fondos para atender una sola petición. Así que la propiedad de la barraca se han convertido más en un problema que en un bien heredado, ya que en el caso de que salga a la venta o se done al patrimonio local, el nuevo propietario deberá asumir la inversión de esos 200.000 euros para recuperar la edificación. En la misma situación se encuentra una segunda barraca, que se conoce con el nombre de Cucalo, en el término municipal de esta localidad de l'Horta Nord.