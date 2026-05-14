Burjassot activa un programa de acompañamiento con perros de terapia para mayores con Alzheimer

Burjassot pondrá en marcha un proyecto de acompañamiento emocional y social con perros de terapia dirigido a personas mayores con diagnóstico de Alzheimer u otras demencias. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Burjassot desde la Concejalía de Servicios Sociales, que dirige Manuela Carrero, nace tras la buena acogida del programa piloto desarrollado a finales del pasado año en el municipio.

Aquella primera experiencia permitió comprobar los beneficios del contacto con animales en personas con deterioro cognitivo, favoreciendo la comunicación, la memoria y otras capacidades cognitivas en un entorno seguro, positivo y afectivo. La respuesta de las personas participantes, así como de sus familias, ha llevado al Consistorio a dar continuidad al proyecto y ampliarlo con una vertiente de apoyo directo a los familiares y cuidadores.

El programa de Acavall

El programa, denominado “Lo bonito de la vida”, se desarrollará en colaboración con la Fundación Acavall y tendrá un carácter dual. Por un lado, las personas afectadas realizarán sesiones terapéuticas con perros especialmente preparados para este tipo de intervención. Por otro, sus familiares o cuidadores principales recibirán orientación y acompañamiento por parte de psicólogas y terapeutas especializadas en la sobrecarga asociada a los cuidados.

Para 25 personas

Las sesiones se llevarán a cabo en el Centro Socioeducativo Díaz Pintado y están previstas para un grupo de 25 personas. Una vez finalizado el proceso de inscripción y baremación, el Ayuntamiento contactará con las familias seleccionadas. La puesta en marcha de la terapia está prevista para el mes de septiembre.

Calendario de solicitudes

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud desde el lunes 18 de mayo hasta el 31 de mayo a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Burjassot. Quienes necesiten ayuda para realizar el trámite podrán llamar al 661 88 17 48, donde personal técnico del servicio resolverá dudas y gestionará cita previa para la presentación presencial de solicitudes.

Empadronados

Para participar en el proyecto, las personas beneficiarias deberán estar empadronadas en Burjassot con anterioridad a la publicación de la convocatoria, contar con diagnóstico de Alzheimer u otra demencia, disponer de un familiar o cuidador principal que pueda acompañar el proceso terapéutico, no tener reconocido ningún recurso diurno dentro del catálogo de servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia, y no presentar fobias ni alergias a los animales.

Con esta iniciativa, Burjassot refuerza su apuesta por programas de intervención social y emocional que mejoren la calidad de vida de las personas mayores con deterioro cognitivo y ofrezcan apoyo a sus familias en el día a día de los cuidados.