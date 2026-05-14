Catarroja fortalece la coordinación multidisciplinar con la aprobación de un protocolo contra las violencias machistas

La mesa local de coordinación multidisciplinar contra las violencias machistas de Catarroja ha acordado elevar a aprobación definitiva el nuevo Protocolo para la detección, prevención y actuación municipal frente a las violencias machistas, una herramienta pionera destinada a reforzar la coordinación entre los diferentes servicios, administraciones y profesionales implicados en la atención y protección de las víctimas.

El documento consolida el modelo de trabajo en red que Catarroja viene desarrollando desde hace años en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista, reforzando especialmente la coordinación interdisciplinar entre recursos sociales, policiales, sanitarios, educativos y jurídicos.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado que “este protocolo supone un paso muy importante para seguir avanzando hacia una respuesta coordinada, integral y eficaz frente a las violencias machistas”. En este sentido, ha señalado que “Catarroja lleva años trabajando para construir una red estable entre administraciones y profesionales, y este documento permite ordenar, reforzar y consolidar ese trabajo conjunto”.

Municipio pionero en coordinación multidisciplinar

Catarroja fue uno de los municipios pioneros en impulsar una mesa local de coordinación multidisciplinar en esta materia, un espacio de trabajo conjunto que reúne periódicamente a los diferentes agentes implicados para mejorar la prevención, detección y atención integral ante situaciones de violencia machista.

Precisamente, el nuevo protocolo nace de esa experiencia acumulada de coordinación entre instituciones y profesionales, con el objetivo de establecer procedimientos comunes de actuación, mejorar la comunicación entre recursos y ofrecer una respuesta más ágil y coordinada.

La mesa de coordinación cuenta con la participación de numerosos organismos y profesionales vinculados a la atención social, sanitaria, educativa, policial y jurídica, entre ellos Policía Local, Guardia Civil, Servicios Sociales, Centro Dona 24 hores, Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, centros educativos, recursos de salud mental, LABORA, Cruz Roja y personal técnico especializado en igualdad y violencia de género.

El Espai Lilith, recurso especializado de atención integral

Entre los recursos municipales destaca el Espai Lilith, la oficina especializada del Ayuntamiento de Catarroja dedicada exclusivamente a la atención frente a las violencias machistas. Este espacio integra atención psicológica especializada, acompañamiento social y coordinación policial a través de los agentes vinculados al Sistema VioGén, ofreciendo también apoyo a familiares y al entorno cercano de las víctimas.

El Espai Lilith trabaja también en la atención de otras formas de violencia contra las mujeres, como la violencia sexual, la trata o situaciones de explotación y prostitución, desde una perspectiva integral y continuada.

Con este nuevo paso, Catarroja continúa avanzando en el fortalecimiento de sus recursos municipales y en la consolidación de una estrategia integral de prevención, protección y acompañamiento frente a las violencias machistas.