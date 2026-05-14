Ayuntamiento
Compromís reclama al Ayuntamiento de Paterna la ampliación del cine de verano a todos los barrios
La formación propone una programación itinerante y descentralizada con proyecciones gratuitas para acercar la cultura y el ocio familiar a toda la ciudadanía
Compromís per Paterna ha solicitado al Ayuntamiento la ampliación del cine de verano en los diferentes barrios del municipio con el objetivo de garantizar una oferta cultural descentralizada y accesible para toda la población durante los meses estivales.
Desde la coalición denuncian que el actual modelo, concentrado exclusivamente en la Cova Gran, deja fuera a numerosos barrios y zonas residenciales de Paterna que también reclaman poder disfrutar de esta actividad cultural de proximidad. Por ello, Compromís plantea la puesta en marcha de una programación estable e itinerante que llegue a núcleos como la Canyada, Terramelar, Valterna, Santa Rita, Campamento, La Coma y Mas del Rosari, Bovalar y el resto de barrios del municipio.
La propuesta contempla proyecciones gratuitas al aire libre con una programación variada que incluya cine familiar, comedia, animación, cine valenciano y películas de actualidad, así como actividades complementarias para dinamizar las noches de verano y fomentar la convivencia vecinal.
La portavoz de Compromís per Paterna, Carmen Gayá, ha destacado que "queremos unos barrios vivos, con actividades culturales próximas y accesibles para todas las familias. El cine de verano es una propuesta sencilla, económica y muy valorada por la ciudadanía".
Cultura descentralizada
Gayá ha señalado también que "la cultura no puede quedar centralizada en un único espacio del municipio. Es necesario que el Ayuntamiento apueste por una programación cultural que llegue a todos los barrios y garantice la igualdad de oportunidades para disfrutar del ocio y la cultura”.
“Desde Compromís consideramos que esta iniciativa, además de promover actividades culturales accesibles y participativas, contribuiría a revitalizar plazas, parques y espacios públicos, al mismo tiempo que ayudaría a dinamizar el comercio local y la hostelería de proximidad”, señala la portavoz.
“Pedimos al gobierno municipal que incorpore esta propuesta dentro de la agenda cultural de este verano y que cuente con la participación de las asociaciones vecinales y culturales en la organización y difusión de las actividades”, manifiesta Gayá para concluir.
Reclama un recinto ferial y una gran sala de eventos para dignificar el mundo de la fiesta y la cultura
La celebración de la Trobada del Foc, el pasado fin de semana en el Parc Central, ha vuelto a poner de manifiesto, según Compromís per Paterna, la necesidad urgente de que la ciudad disponga de un recinto ferial y de un espacio cubierto adecuado para grandes eventos culturales y festivos.
Desde la coalición valencianista lamentan que, una vez más, la lluvia haya evidenciado las carencias de un espacio que sigue sin estar preparado para acoger con garantías actos multitudinarios.
El concejal de Compromís per Paterna, Carles Martí, ha recordado que la formación “lleva muchos años reclamando un recinto ferial en condiciones, como tienen municipios con menos población que Paterna pero con una apuesta real por la cultura y la fiesta”.
“Apoyar al mundo de la fiesta no es solo conceder subvenciones o programar conciertos puntuales. Apostar de verdad es dotar a la ciudad de infraestructuras modernas y útiles para todas las entidades festivas y culturales”, ha afirmado Martí.
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