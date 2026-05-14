Denuncian la ampliación de un vallado metálico que invadió el entorno BIC del Tos Pelat de Moncada y Bétera

El Tos Pelat es un espacio natural protegido que comparten los términos municipales de Bétera y Moncada. La ubicación de las canteras históricas y el yacimiento arqueológico del poblado íbero lo convierten en una zona de especial interés, declarada como Bien de Interés Cultural (BIC). Hace unas semanas saltó la alarma. Una denuncia vecinal comunicaba al departamento de Arqueología de Moncada la instalación de un vallado metálico en las inmediaciones de la zona.

La alerta se trasladó a los dos ayuntamientos implicados, la dirección general de Patrimonio Cultural, y el Seprona, al tratarse de un espacio protegido, que inmediatamente tomaron cartas en el asunto. Tanto es así que días después Bétera ordenaba a la empresa la paralización de las obras y la restitución del terreno a su estado original, a instancias de la dirección general.

Otro tramo del vallado metálico. / Serv. Municipal Arqueología Moncada

Licencia de obras

Desde el consistorio, confirman que se concedió una licencia de obras a una empresa privada para reponer un vallado con una puerta en la zona que había sido robado, pero que la actuación desarrollada sobrepasó los metros establecidos de reposición y recogidos en el permiso otorgado por la administración local, que pasó de unos 200 metros a casi 700, llegando a estar muy cerca del perímetro del yacimiento.

La actuación "irregular" se ha desarrollado dentro del entorno BIC, a pocos metros de la muralla del Tos Pelat y tocando las canteras históricas, donde se han colocado algunos de los postes. La dirección general de Patrimonio Cultural confirma que el Ayuntamiento de Bétera "ya ha denunciado al propietario y se presentará un informe sobre este tema" y añade que ambas administraciones "están en contacto".

El Tos Pelat

La loma del Tòs Pelat, desde el punto de vista orográfico es el lugar más alto del término municipal de Moncada. El poblado íbero se descubrió en 1920 y se data entre los siglos VI-IV A. C. Está situado en la colina, entre los términos de Bétera y Moncada, con una superficie de 3 hectáreas aproximadamente. El asentamiento se articula en varias calles, que daban acceso a las casas, rodeado por una muralla de la que se ha sacado a la luz unos 32 metros de longitud. Respecto a las canteras, la documentación las datas en el siglo XVII.

El yacimiento arqueológico del poblado íbero. / A. M.

El Ayuntamiento de Moncada promueve visitas guiadas al yacimiento, así como diversas fases de excavaciones arqueológicas que arrojan más luz sobre los restos que todavía descansan bajo tierra.

El arqueólogo municipal de Moncada, Josep Burriel, recuerda que se trata de una zona sensible, declarada como BIC y que incluso las obras de un gaseoducto, promovidas por el ministerio en 2009, que discurría paralelo a la autovía, tuvieron que modificar su trazado para no injerir en este espacio protegido, siendo unas obras guiadas por el interés nacional, con relación a estos hechos ocurridos con el vallado irregular que ha podido dañar los elementos que se conservan.