Detenido en El Puig un repartidor de droga en patinete acusado de blanquear más de 81.500 euros por Bizum

La Guardia Civil ha detenido en el Puig de Santa Maria a un hombre de 31 años, de nacionalidad española, acusado de utilizar un sistema de reparto de droga a domicilio en patinete y de blanquear presuntamente 81.529,43 euros mediante transferencias recibidas por Bizum.

La investigación arrancó a finales de 2025, cuando los agentes detectaron los constantes desplazamientos de un vecino de la localidad en patinete. Según las pesquisas, sus trayectos comenzaban y terminaban siempre en su domicilio, un patrón que levantó las sospechas de los investigadores ante la posibilidad de que estuviera realizando labores de menudeo directamente a los compradores.

Seguimientos del sospechoso

Los seguimientos permitieron comprobar que el sospechoso realizaba numerosas entradas y salidas de su vivienda, presuntamente para atender pedidos. Tras cada reparto, se dirigía a un cajero automático para retirar en efectivo el dinero que acababa de recibir mediante Bizum por la mercancía.

Movimientos bancarios

A partir de ahí, los agentes analizaron su vida laboral y sus movimientos bancarios. Ese estudio permitió detectar un volumen de transferencias y reintegros que, según la Guardia Civil, alcanzó los 81.529,43 euros presuntamente blanqueados a través de extracciones en efectivo.

Detenido en el Puig un traficante con casi 40.000 euros blanqueados en efectivo / Guardia Civil / LEV

La fase decisiva de la operación se produjo el pasado 10 de abril, cuando los investigadores practicaron una entrada y registro en el domicilio del detenido. En el interior localizaron un paquete oculto con 36.620 euros en efectivo y un monedero con otros 2.355 euros. También fueron intervenidos cuatro paquetes de marihuana con un peso total de 948 gramos.

Dos patinetes incautados

Además de la droga y el dinero, la Guardia Civil se incautó de dos patinetes que supuestamente eran utilizados para la distribución de la marihuana, una báscula de precisión y útiles para la dosificación de la sustancia, como bolsas tipo zip.

Dos supuestos delitos

Al detenido se le atribuyen un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de blanqueo de capitales. La investigación ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de Massamagrell, y las diligencias han sido remitidas al juzgado de Massamagrell número 2.