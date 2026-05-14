Guardia Civil
Detenido en El Puig un repartidor de droga en patinete acusado de blanquear más de 81.500 euros por Bizum
La Guardia Civil intervino casi 39.000 euros en efectivo, cerca de un kilo de marihuana, dos patinetes y material para dosificar la droga
La Guardia Civil ha detenido en el Puig de Santa Maria a un hombre de 31 años, de nacionalidad española, acusado de utilizar un sistema de reparto de droga a domicilio en patinete y de blanquear presuntamente 81.529,43 euros mediante transferencias recibidas por Bizum.
La investigación arrancó a finales de 2025, cuando los agentes detectaron los constantes desplazamientos de un vecino de la localidad en patinete. Según las pesquisas, sus trayectos comenzaban y terminaban siempre en su domicilio, un patrón que levantó las sospechas de los investigadores ante la posibilidad de que estuviera realizando labores de menudeo directamente a los compradores.
Seguimientos del sospechoso
Los seguimientos permitieron comprobar que el sospechoso realizaba numerosas entradas y salidas de su vivienda, presuntamente para atender pedidos. Tras cada reparto, se dirigía a un cajero automático para retirar en efectivo el dinero que acababa de recibir mediante Bizum por la mercancía.
Movimientos bancarios
A partir de ahí, los agentes analizaron su vida laboral y sus movimientos bancarios. Ese estudio permitió detectar un volumen de transferencias y reintegros que, según la Guardia Civil, alcanzó los 81.529,43 euros presuntamente blanqueados a través de extracciones en efectivo.
La fase decisiva de la operación se produjo el pasado 10 de abril, cuando los investigadores practicaron una entrada y registro en el domicilio del detenido. En el interior localizaron un paquete oculto con 36.620 euros en efectivo y un monedero con otros 2.355 euros. También fueron intervenidos cuatro paquetes de marihuana con un peso total de 948 gramos.
Dos patinetes incautados
Además de la droga y el dinero, la Guardia Civil se incautó de dos patinetes que supuestamente eran utilizados para la distribución de la marihuana, una báscula de precisión y útiles para la dosificación de la sustancia, como bolsas tipo zip.
Dos supuestos delitos
Al detenido se le atribuyen un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de blanqueo de capitales. La investigación ha sido desarrollada por agentes del Puesto Principal de Massamagrell, y las diligencias han sido remitidas al juzgado de Massamagrell número 2.
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