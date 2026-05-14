La Escuela de Verano, el Estiu Jove y la Escuela de Septiembre de Burjassot arrancan sus matrículas el martes 19 de mayo

Los últimos días del curso escolar van a llegar en unas semanas y, con ellos, se iniciarán las esperadas vacaciones estivales para las niñas, niños y jóvenes de Burjassot que, un año más, van a tener la oportunidad de disfrutar de ellas con una propuesta de ocio cultural lanzada desde el Ayuntamiento de la localidad.

La Escuela de Verano y el Estiu Jove, proyecto de la Concejalía de Cultura y Juventud, dirigida por Javier Naharros, que este año se va a desarrollar en el CEIP El Pouet- Nuestra Señora de los Desamparados, va a darles la oportunidad de disfrutar de una manera lúdica, divertida y muy diferente de esas vacaciones tan esperadas.

200 alumnos

Los tres proyectos arrancarán el martes 19 de mayo, a las 9.00 horas, con el inicio de las matrículas, limitadas a 200 alumnos/as por semana en el servicio educativo. Además, también se podrán realizar, ese mismo día, las matrículas para la Escuela de Septiembre que, pendiente de confirmar el espacio de realización, tiene las plazas limitadas a 50 alumnas/os.

Dichas matrículas podrán realizarse on line, PINCHANDO AQUÍ, o bien de manera presencial, en la Casa de Cultura, con cita previa, que puede solicitarse PINCHANDO AQUÍ. Tener cita previa para la matrícula no garantiza el tener plaza en la Escuela.

En el colegio El Pouet

La Escuela de Verano se va a desarrollar, como se ha señalado, en el CEIP El Pouet- Nuestra Señora de los Desamparados, desde donde se realizarán todo tipo de actividades junto a las salidas a la piscina, parques, Tívoli… La fecha límite para realizar las matrículas es el lunes 1 de junio o hasta completar plazas.

La Escuela de Verano y el Estiu Jove 2026 están pensados para niñas, niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años, nacidos entre 2009 y 2022 mientras que la Escuela de Septiembre es para las niñas y niños de entre 4 y 12 años, nacidos entre 2014 y 2022.

Una edición más, la Escuela va a contar con plazas para peques con necesidades especiales y, es muy importante, que los papás y mamás manden un correo electrónico a cultura@burjassot.es, antes del inicio de la matrícula y de la formalización de la misma para aclarar todas aquellas dudas que les puedan surgir y que serán resueltas por los técnicos del área. El objetivo de esta acción es orientarles sobre la mejor modalidad de matrícula para sus hijas e hijos.

La Escuela de Verano comenzará el 23 de junio, finalizando el 31 de julio. Por su parte, la Escuela de septiembre comenzará el día 1 y finalizará un día antes del inicio del curso escolar en Educación Primaria.

Con opción de comedor

Dependiendo si la matrícula de las diferentes modalidades se realiza por semanas, quincenal o mensual, el precio variará, al igual que si se elige la opción de matrícula con comedor, de 13.30 a 15.00 horas, o con escuela matinera, lo que supone la entrada a las 08.00 horas. El horario general es de 9.00 a 13.30 horas.

El precio de la Escuela cuenta con un descuento del 50% para familias numerosas y del 100% para familias numerosas especiales.

La reunión informativa con las familias de las y los niños y jóvenes matriculados tendrá lugar el miércoles 17 de junio a las 18.00 horas en el colegio donde se va a desarrollar la actividad, el CEIP Rel Pouet- Nuestra Señora de los Desamparados.

En la web municipal, https://www.burjassot.org, pueden consultarse las condiciones de las Escuelas, así como los precios y toda la información de interés.