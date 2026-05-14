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Expociencia recibe la visita de las niñas y niños del Centro de Atención diurna de Apoyo Convencional y Educativo de Burjassot

Investigadores y profesionales del Parc Científic de València ofrecieron actividades científicas y tecnológicas a los menores del centro de atención diurna de Burjassot

Expociencia recibe la visita de las niñas y niños del Centro de Atención diurna de Apoyo Convencional y Educativo de Burjassot.

Expociencia recibe la visita de las niñas y niños del Centro de Atención diurna de Apoyo Convencional y Educativo de Burjassot. / A.B.

Redacción Levante-EMV

Burjassot

Ni la lluvia incesante que caía el sábado en Burjassot frenó a las niñas y los niños que forman parte del Centro de Atención diurna de Apoyo Convencional y Educativo del Ayuntamiento de Burjasot, en su visita programada a Expociencia, la jornada anual de puertas abiertas del Parc Científic de la Universitat de València.

Expociencia recibe la visita de las niñas y niños del Centro de Atención diurna de Apoyo Convencional y Educativo de Burjassot

Expociencia recibe la visita de las niñas y niños del Centro de Atención diurna de Apoyo Convencional y Educativo de Burjassot / A.B. / LEV

Las y los chavales visitaban esta jornada de puertas abiertas pudiendo ser partícipes de las actividades programadas por parte de las y los investigadores de los distintos institutos y profesionales de las empresas del Parc. Dichas actividades, destinadas a todos los públicos, tiene una temática relacionada siempre con la ciencia y la tecnología.

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El objetivo de los Centros de Atención diurna y de Apoyo Convencional y Educativo del Ayuntamiento de Burjassot es ofrecer a niños, niñas y adolescentes en situación carencial, la posibilidad de aprovechamiento y aprendizaje, mediante medidas de distinta índole (de promoción personal, ocupacionales formativas, socioculturales, prelaborales, rehabilitadoras y lúdicas). El centro da respuesta a las necesidades educativas y de convivencia que presentan los menores con los que se trabaja.

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