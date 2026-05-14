Foios honra la memoria democrática con la inauguración del paseo Guillem Agulló y actividades culturales

El Ayuntamiento de Foios, a través de la Concejalía de Memoria Democrática, celebrará sus IX Jornadas de Memoria Democrática del 19 al 22 de mayo con una serie de actos conmemorativos, entre los que incluye la inauguración del paseo Guillem Agulló i Salvador, la proyección con coloquio de la película ‘La invasió dels bàrbars’, del director Vicent Mosonís, la presentación de la novela gráfica ‘Casas viejas’, del ilustrador Manuel Granell, y la representación de la obra ‘Rogles de cançons i misèria’, de Cactus Teatre.

"La cultura como eje vertebrador"

El concejal de Memoria Democrática, Juanjo Civera, ha manifestado que “después de ocho años, seguimos llevando a cabo estos días de Memoria Democrática como escenario de encuentro y conocimiento sobre una de las etapas históricas menos conocidas, en unas jornadas en las que destacamos el valor de la cultura como eje vertebrador en la memoria democrática. Asimismo, damos nombre a un vial de Foios con la persona de Guillem Agulló, que fue asesinado por defender los valores democráticos”.

Inicio en la Casa de los Artilleros

En concreto, se ha programado un acto conmemorativo cada uno de los cuatro días en los que se desarrollan las jornadas, que dan inicio en la Casa de los Artilleros el martes 19 de mayo, a las 19:30 horas, con la presentación de la novela gráfica ‘Casas viejas’, del dibujante e ilustrador Manuel Granell, y con prólogo de Ana Villanueva, un cómic que recrea unos hechos ocurridos en 1937 cuando el abogado Benito Pabón es entrevistado por dos periodistas después de un atentado vinculado al proceso contra el POUM.

Ubicación del nuevo paseo Guillem Agulló i Salvador de Foios. / A. Foios

Inauguración del paseo Guillem Agulló

El miércoles 20 de mayo, a las 19 horas, tendrá lugar la inauguración del paseo Guillem Agulló i Salvador, una medida aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Foios como símbolo de los valores democráticos, de convivencia, de respecto a la diversidad y de rechazo a cualquier forma de violencia y de odio. Este acto conmemorativo empezará en la plaza de la Cruz con un pasacalle con Amics de la música tradicional Pepe Palau y la Muixeranga del Carraixet, así como la participación de la familia de Guillem Agulló i Salvador.

En cuanto a la tercera jornada, el jueves 21 de mayo, también a las 19 horas, la Casa de Cultura de Foios acogerá la proyección con coloquio posterior de la película ‘La invasió dels bàrbars’, del director Vicent Mosonís, que relata una entre las miles de historias en torno a las fosas comunes del franquismo.

Finalmente, la representación de la obra ‘Rogles de cançons i misèria’, de Cactus Teatre, cerrará las IX Jornadas de Memoria Democrática de Foios, el viernes 22 de mayo, a las 19 horas, en la Casa de Cultura del municipio de l’Horta Nord. Se trata de una pieza teatral que recoge diferentes relatos de mujeres en un pueblo cualquiera durante la posguerra.