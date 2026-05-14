Massamagrell contará con 12 nuevas viviendas de protección pública gracias a un acuerdo de cesión de suelo

La Generalitat y el Ayuntamiento de Massamagrell han cerrado el acuerdo de cesión de una parcela municipal para la construcción de 12 viviendas de protección pública en el marco del Plan Vive, que permite incrementar la oferta de vivienda asequible.

Para ello, la directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de la Conselleria de Vivienda, Estefanía Martínez, y el alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, han firmado ante notario la escritura de cesión de una parcela del Ayuntamiento, que cuenta con 343 m² con una edificabilidad de 1.249 m², situada en la avenida Blasco Ibáñez 41, en el sector 4 Entrenúcleos.

De esta forma, este suelo pasa a formar parte del Plan Vive, impulsado por la Generalitat, cuyo objetivo es incrementar la oferta de vivienda protegida, tanto de promoción pública como privada, movilizando suelo público y adecuando el marco normativo para viabilizar la construcción de vivienda a precio asequible.

La directora general de la EVHA ha agradecido al alcalde la cesión de este solar que ayudará a ampliar la oferta de vivienda protegida en este municipio de l´Horta Nord. En ese sentido, ha destacado que el progreso del Plan Vive se debe a “la cooperación estratégica entre la Generalitat y los ayuntamientos de la Comunitat, una pieza clave para lograr la meta de impulsar 10.000 viviendas protegidas”.

"Un paso muy importante"

Por su parte, el alcalde de Massamagrell ha destacado que “esta firma supone un paso muy importante para facilitar el acceso a la vivienda en nuestro municipio, especialmente para las personas jóvenes”. Además, ha puesto en valor que “Massamagrell ha sido el primer ayuntamiento en adherirse a este nuevo modelo de pliegos, incorporando criterios que priorizan a las personas empadronadas en el municipio y dando respuesta a una necesidad real de vivienda”. El alcalde también ha señalado que “desde el ayuntamiento seguimos trabajando para ampliar la oferta de vivienda protegida y ya estamos estudiando la posible cesión de una nueva parcela municipal para impulsar más promociones de este tipo en el futuro”.

La parcela cedida será destinada a la construcción de viviendas de protección pública, pudiendo desarrollarse bien directamente por la EVHA o a través de la colaboración público-privada mediante la fórmula jurídica que se considere más adecuada, no asumiendo el Ayuntamiento ningún riesgo ni responsabilidad.

Tras la cesión, la Generalitat publicará la licitación para la construcción de estos inmuebles, en las próximas semanas, que tendrán uso de residencial plurifamiliar para vivienda de protección pública en régimen de venta, o alquiler con opción a compra.

Respecto al procedimiento de adjudicación de las viviendas, y tal como indica el acuerdo municipal, se establecerá como criterio de valoración la priorización de vecinos empadronados en Massamagrell con una antigüedad mínima de tres años; jóvenes menores de 35 años a los que reservará al menos el 50 % de los inmuebles; y personas con discapacidad.