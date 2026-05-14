Indignación en Catarroja por la ecotasa de basuras que triplica los recibos del agua

Cerca de cuarenta vecinos de Catarroja han protestado ante las puertas del ayuntamiento este jueves por la aplicación de la ecotasa de basuras en el recibo del agua. Isabel Martínez es la precursora de esta movilización vecinal que lleva gestándose desde que se pasó el cobro trimestral, con cobros que han llegado incluso a triplicarse. "Antes pagábamos 60 euros y ahora nos han cobrado 170", explica una de las afectadas y otra de las presentes añade que "mi madre, que es una persona mayor que vive sola, ha pagado 82 euros".

Este incremento ha provocado la "indignación" entre la población que ha salido a la calle para expresar su malestar con la medida emprendida por el consistorio, acompañada de la recogida de cerca de 150 firmas que se han entregado esta misma semana por registro de entrada al ayuntamiento. "Queremos una tasa justa, no abusiva" y "alcaldesa, da la cara", son algunas de las consignas que los manifestantes han esgrimido durante la concentración de protesta.

Tasa "confiscatoria"

"Queremos que nos expliquen el informe técnico que se ha redactado para aplicar la tasa", exige Isabel, quien también puntualiza que la actual ordenanza "no especifica lo que pagan los garajes y locales por metro cuadrado". "Es una tasa confiscatoria y al regularlo con esta ordenanza pasa a ser un tributo de este tipo, por lo que pueden hacer acciones como, por ejemplo, cortar el agua", añade y exige "que se replanteen la tasa". "Hay personas mayores que viven de una pensión y este impuesto vulnera el principio de capacidad económica, debería aplicarse de forma progresiva".

Por otra parte, los vecinos denuncian que, a pesar de pagar la tasa del agua más cara, "tenemos que comprar garrafas para beber porque no es apta para el consumo".

Los vecinos se concentran ante el ayuntamiento. / Ada Dasí

Los manifestantes no han recibido respuesta por parte de Alcaldía y han confirmado que "vamos a seguir con las movilizaciones". "Esta ha sido un poco improvisada, aunque contamos con el permiso de delegación de Gobierno, pero haremos otras", señalan, y es que solo se ha publicitado a través de las redes sociales, un hecho con el que los presentes justifican el poco quorum de esta primera concentración.

Aplicación de la ecotasa

El Ayuntamiento ha enviado junto al cobro del recibo del trimestre una carta explicativa del incremento. La Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo obliga a que las administraciones locales repercutan el 100% del coste de la recogida de residuos a la ciudadanía. Hasta ahora era el Ayuntamiento de Catarroja el que asumía parte del coste, que ascendía a 32 euros, y el resto lo pagaba la ciudadanía teniendo en cuenta los metros cuadrados de los inmuebles.

La solución del consistorio ha sido incluir la ecotasa en el recibo del consumo de agua, con una cuota fija de 40 euros, fraccionada en cuatro recibos anuales, y una cantidad variable de 0,77€ por metro cúbico, vinculada al consumo.

"Este sistema permite una distribución más equilibrada del coste del servicio", explican y recuerdan que las familias con ingresos por debajo del IPREM puedan solicitar la congelación de la tasa. El dinero recaudado, según expone el ayuntamiento, se destinará a mejorar el servicio de la recogida de basura que el consistorio ha asumido este año en gestión directa.