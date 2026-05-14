Día de las Familias
El Ayuntamiento de Paterna organiza una fiesta familiar con talleres, música y degustación de paella gratis
El Parc Central acogerá este domingo una jornada lúdica con talleres creativos, espectáculos y música para todas las edades.
Paterna se prepara para conmemorar el Día de las Familias este domingo, 17 de mayo, con una gran jornada lúdica y de convivencia en el Parc Central, que reunirá a cientos de familias paterneras así como vecinos y vecinas en torno a una programación variada y abierta a todas las edades.
La iniciativa, que este año alcanza su quinta edición, tiene como objetivo reforzar los lazos sociales, visibilizar la pluralidad de modelos familiares y promover valores como la igualdad, el respeto y la convivencia.
Amplio programa
Para ello, el Ayuntamiento de Paterna ha organizado un completo programa de actividades gratuitas que incluye talleres creativos, espectáculos de animación infantil, música en directo y diversas propuestas lúdicas.
Las actividades comenzarán a las 11 horas de la mañana y se prolongarán hasta las 19 horas de la tarde, ofreciendo alternativas de ocio tanto para niños y niñas como para personas adultas, favoreciendo así la participación intergeneracional.
Tal como ha destacado la Teniente Alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por generar espacios acogedores llenos de encuentro familiar y vecinal que permitan disfrutar, compartir y reconocer el papel esencial de las familias en nuestra sociedad, en toda su diversidad”.
A este respecto, Segura ha puesto en valor la contribución de las familias de Paterna “a la construcción de una ciudad más inclusiva, plural y solidaria”.
Desde educación vial a música
Durante la jornada, el público asistente podrá disfrutar de múltiples actividades repartidas por el recinto, educación vial dirigida por la Policía Local de Paterna, exhibiciones, rocódromo, jumping, zona de actividades deportivas, atracciones y talleres, música y baile, además de iniciativas como Girabarrios. Por otro lado, también se habilitado una zona de gastronomía o restauración a cargo de las federaciones festeras.
El evento contará además con medidas de inclusión, facilitando a niños y niñas con discapacidad personal de apoyo que podrá solicitarse en los puntos de información instalados en el parque.
4.000 raciones
Uno de los momentos destacados será la degustación gratuita de cerca de 4.000 raciones de paella, hecha a leña a cargo de la empresa Galbis, y que se repartirán de manera gratuita hasta agotar existencias, en un ambiente amenizado por una charanga en directo.
Premio final
Por último, la participación en este evento tendrá premio: habrá regalos directos para todos los niños y niñas, además de un sorteo de una tablet, entradas para los cines Kinépolis Paterna y juegos de mesa para toda la familia. El sorteo se realizará a través de las redes sociales de VIU Paterna el miércoles 20 de mayo a partir de las 13:30 horas.
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