Los pensionistas de Burjassot respaldan la huelga indefinida del profesorado de la educación pública valenciana

El profesorado de la enseñanza pública valenciana ha recibido este miércoles el respaldo del movimiento pensionista de Burjassot. Integrantes de Iaioflautas Burjassot y de la Plataforma de Pensionistas se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento para mostrar su apoyo a la huelga indefinida convocada en el sector educativo.

La protesta ha reunido a pensionistas y docentes en una imagen de unidad intergeneracional en defensa de los servicios públicos. Durante la concentración, las personas asistentes han exhibido pancartas en apoyo a la educación pública valenciana y contra la segregación escolar, una de las preocupaciones que comparten tanto el profesorado como las familias y colectivos sociales del municipio.

Mejoras salariales

La huelga indefinida, iniciada el pasado 11 de mayo, reclama mejoras salariales, reducción de ratios en las aulas, aumento de plantillas, disminución de la carga burocrática y una mejora de las infraestructuras educativas. Los sindicatos convocantes —entre ellos STEPV, CCOO, UGT y CSIF— denuncian también la pérdida de poder adquisitivo del profesorado y reclaman una negociación real con la Conselleria de Educación.

Juan de Mata, portavoz en Burjassot de la Plataforma de Pensionistas en representación de la Coordinadora Estatal por las Pensiones Públicas, ha expresado el respaldo del colectivo a las movilizaciones docentes.

“Las y los pensionistas de nuestro municipio apoyan al cien por cien las reclamaciones del profesorado, así como cualquier reivindicación en defensa de los servicios públicos, ya sea en educación o sanidad”, ha señalado.

Defensa de la educación pública

Desde el movimiento pensionista se insiste en que la defensa de la educación pública no corresponde únicamente al profesorado, sino al conjunto de la sociedad. Para el colectivo, unas mejores condiciones laborales en los centros educativos repercuten directamente en la calidad de la enseñanza que recibe el alumnado valenciano.

La concentración celebrada en Burjassot se suma a las movilizaciones que estos días se desarrollan en distintos municipios de la Comunitat Valenciana. Los sindicatos han anunciado que mantendrán las protestas mientras no exista una propuesta satisfactoria por parte de la administración educativa.