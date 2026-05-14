Quart de Poblet pone el broche final a Mostra de l’Educació EDUCAQUART con la entrega de los Premios a la Trayectoria Educativa

Quart de Poblet ha puesto el broche final a la programación de la primera Mostra de l’Educació, EDUCAQUART, con la celebración de la Gala de Premios a la Trayectoria Educativa del curso 2024-2025, un acto ya consolidado en el municipio que reconoce el esfuerzo, la constancia y los valores del alumnado.

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha destacado durante el acto que “estos premios son un reconocimiento al trabajo diario, al compromiso con el aprendizaje y a los valores que representan nuestros jóvenes, que son el presente y el futuro de nuestro municipio”.

Gala

La gala, celebrada en el Auditori Molí de Vila, ha reunido a alumnado, familias, profesorado y representantes de la comunidad educativa en un evento que ha puesto en valor no solo el rendimiento académico, sino también la actitud, la superación personal y la implicación social de los y las estudiantes. En total, se han otorgado 34 reconocimientos: 18 al alumnado que finalizó la etapa de Primaria, 14 a estudiantes de Educación Secundaria y 2 a alumnado de Formación Profesional Básica.

La concejala de Educación, Consue Campos, ha señalado que “se trata de uno de los actos más especiales para nuestra Concejalía, porque reconocemos al alumnado que ha destacado no solo por sus resultados académicos, sino también por valores como el esfuerzo, la constancia, el compañerismo o la capacidad de superación”.

“El llibre de la teua vida”

En esta edición, el acto ha tenido como hilo conductor la metáfora “El llibre de la teua vida”, una propuesta que ha conectado la experiencia educativa con la construcción personal de cada estudiante, entendiendo que cada trayectoria académica se escribe a través del esfuerzo, las dificultades, el aprendizaje y el compromiso.

La ceremonia, conducida por Marián Lapiedra, referente de la comunidad educativa de Quart de Poblet, ha contado también con la participación de la directora del CEIP Molí d’Animeta, Mari Carmen Mostazo Rodríguez, así como con diferentes actuaciones musicales a cargo del grupo Cuartetocordae. Además, la escenografía del acto ha sido realizada con la colaboración del alumnado de la FPB de Jardinería del IES Riu Turia.

A lo largo del acto se ha hecho entrega de los reconocimientos al alumnado con mejores expedientes académicos y trayectorias educativas destacadas de los distintos centros educativos de Quart de Poblet, reforzando el carácter inclusivo y diverso de estos premios.

Amplia programación

Esta cita se enmarca en EDUCAQUART, la primera Mostra de l’Educació impulsada por el Ayuntamiento, que durante los meses de abril y mayo ha desarrollado una programación amplia y variada dirigida a toda la comunidad educativa. La iniciativa ha incluido actividades como la Mostra al carrer, talleres formativos, propuestas culturales, rutas educativas y encuentros de orientación académica, consolidándose como un espacio de participación, visibilización y puesta en valor del sistema educativo local.

Asimismo, dentro de esta programación, el Ayuntamiento ha rendido también homenaje al profesorado jubilado en un acto de reconocimiento a la trayectoria docente, destacando su contribución al desarrollo educativo y social del municipio.