Vecinos de Xirivella: "La plataforma exclusiva de autobús del Consell es un suicidio, mata la vida del pueblo"

Los vecinos de Xirivella tampoco quieren la plataforma reservada de transporte anunciada por la conselleria de Infraestructuras, para mejorar la movilidad entre València y esta localidad de l'Horta Sud, a través de una vía exclusiva de autobuses por la Avenida Constitución y la calle Verge dels Desemparats que se une a la calle Tres Forques de València por un puente sobre el río Túria y la V-30.

Tanto la Federación de Asociaciones Vecinales como un vecino por cuenta propia llamado Pedro Alcalá , que ha estado recogiendo firmas en contra del proyecto, presentarán alegaciones al proyecto que se encuentra en exposición pública, y sobre el que también han alegado los Ayuntamientos de Xirivella y Alaquàs.

La Federación de Asociaciones Vecinales lo tiene claro: "Este proyecto es un suicidio, mata la vida del pueblo", dice la presidenta Maika Olivares. Una dura sentencia que demuestran con argumentos sólidos, en los que basan sus alegaciones contra el Estudio Informativo de la plataforma reservada para el transporte público que conectará València con Xirivella, Aldaia y Alaquàs. Los vecinos denuncian que el proyecto, lejos de ser una mejora, supone un retroceso social y territorial que trata al municipio como una "periferia subordinada".

Un proyecto "de espaldas a la ciudadanía"

La Federación no entiende como este proyecto se ha realizado "a espaldas de la ciudadanía, sin un proceso de participación pública. Nos dan 30 días para estudiar un proyecto de 1.700 páginas", denuncian. Precisamente, el no haber escuchado a los vecinos demuestra para ellos que esta infraestructura está diseñada "para priorizar la rapidez de los vehículos sobre la calidad de vida de los usuarios". Según las alegaciones, el nuevo sistema degradará conexiones fundamentales que funcionan actualmente, como los enlaces con el Barrio de la Luz, Mislata, el Centro de Especialidades de Juan Llorens, la Estación del Norte y la estación de autobuses de València.

Reunión del Ayuntamiento de Xirivella con la Federación de Asociaciones vecinales para aunar posturas en contra de la plataforma reservada del transporte público / Ayuntamiento de Xirivella / LEV

"No es una modernización, es una pérdida de servicio", lamentan desde la Federación, señalando que los usuarios se verán obligados a realizar más transbordos y a caminar más para acceder a paradas periféricas.

Impacto en la huerta y seguridad escolar

El trazado propuesto también es cuestionado por su impacto ambiental y urbanístico. Los vecinos alertan de que la plataforma implica ocupar suelo agrícola protegido y fragmentar espacios verdes sin una necesidad acreditada. Además, denuncian que el proyecto refuerza el tráfico en zonas sensibles como la Avenida Constitución, afectando directamente a los entornos de centros escolares como el IES Ramon Muntaner o los CEIP Antonio Machado y Cervantes, sin haber realizado estudios específicos de seguridad.

La alternativa olvidada: el Camí Nou

La Federación defiende que existía una opción mejor: el eje de la Avenida de Camí Nou. Según el documento, esta alternativa atraviesa el "centro de gravedad" del municipio, vertebra mejor los barrios y permitiría crear un auténtico corredor de movilidad sostenible, pero denuncian que fue descartada sin debate público ni explicaciones técnicas suficientes. "Es la calle neurálgica del municipio, están los bancos, los comercios, por eso ahora pasan los autobuses por ahí, no tiene sentido que los trasladen a otra calle", explica Maika Olivares.

Pedro Alcalá y Miguel Sevilla, vecinos de Xirivella que denuncian la plataforma exclusiva del transporte / Pilar Olaya / LEV

Barrios "aislados" y pérdida de paradas

En este sentido, otro de los vecinos que va a presentar alegaciones, Pedro Alcalá, que suma más de un centenar de firmas, defiende que sacar los autobuses de Camí Nou, "obligará a gran parte de los vecinos a caminar unos 200 metros adicionales para acceder al autobús". Esta situación afectaría especialmente a barrios como San Ramón, Monte de Piedad, Zamarra y la Avenida de la Paz, que, según Alcalá, quedarían "totalmente aislados" por la falta de paradas de proximidad, perjudicando gravemente a usuarios con carritos infantiles y ancianos.

Además, apunta, que el proyecto del Consell no habla de los autobuses con destino Torrent que pasan por Camí Nou. "No tiene sentido que unos pasen por un lado y otros por otro".

Las alegaciones de este vecino impulsor de la recogida de firmas también pone el foco en la supresión de plazas de estacionamiento sin que se hayan previsto medidas compensatorias, "lo que supondría un golpe directo a los residentes y a la actividad económica local". A esto se suma una supuesta "insuficiencia" en la evaluación ambiental, alertando de que la redistribución del tráfico podría "disparar los niveles de ruido y emisiones contaminantes en el casco urbano".

Exigencias inmediatas

Mientras que Pedro Alcalá en sus alegaciones exige al Consell una revisión integral del proyecto, la Federación de Asociaciones Vecinales va más allá y pide la retirada inmediata del estudio informativo actual, la suspensión del proceso hasta que se garantice una participación vecinal vinculante, la protección total de la huerta protegida y la recuperación del corredor por Camí Nou, además de la vuelta de la línea C-3 de Cercanías hasta la Estació del Nord. "Los pueblos no son corredores logísticos y la movilidad pública no puede decidirse contra la gente a la que dice servir", concluye el colectivo vecinal .