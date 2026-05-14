Vecinos de Xirivella: "La plataforma exclusiva de autobús del Consell es un suicidio, mata la vida del pueblo"
Tanto la Federación de Asociaciones Vecinales como un vecino que está recogiendo firmas por cuenta propia presentarán alegaciones en contra del proyecto "que destruye" la convivencia en la Avenida Constitución y la calle Verge dels Desemparats
Los vecinos de Xirivella tampoco quieren la plataforma reservada de transporte anunciada por la conselleria de Infraestructuras, para mejorar la movilidad entre València y esta localidad de l'Horta Sud, a través de una vía exclusiva de autobuses por la Avenida Constitución y la calle Verge dels Desemparats que se une a la calle Tres Forques de València por un puente sobre el río Túria y la V-30.
Tanto la Federación de Asociaciones Vecinales como un vecino por cuenta propia llamado Pedro Alcalá , que ha estado recogiendo firmas en contra del proyecto, presentarán alegaciones al proyecto que se encuentra en exposición pública, y sobre el que también han alegado los Ayuntamientos de Xirivella y Alaquàs.
La Federación de Asociaciones Vecinales lo tiene claro: "Este proyecto es un suicidio, mata la vida del pueblo", dice la presidenta Maika Olivares. Una dura sentencia que demuestran con argumentos sólidos, en los que basan sus alegaciones contra el Estudio Informativo de la plataforma reservada para el transporte público que conectará València con Xirivella, Aldaia y Alaquàs. Los vecinos denuncian que el proyecto, lejos de ser una mejora, supone un retroceso social y territorial que trata al municipio como una "periferia subordinada".
Un proyecto "de espaldas a la ciudadanía"
La Federación no entiende como este proyecto se ha realizado "a espaldas de la ciudadanía, sin un proceso de participación pública. Nos dan 30 días para estudiar un proyecto de 1.700 páginas", denuncian. Precisamente, el no haber escuchado a los vecinos demuestra para ellos que esta infraestructura está diseñada "para priorizar la rapidez de los vehículos sobre la calidad de vida de los usuarios". Según las alegaciones, el nuevo sistema degradará conexiones fundamentales que funcionan actualmente, como los enlaces con el Barrio de la Luz, Mislata, el Centro de Especialidades de Juan Llorens, la Estación del Norte y la estación de autobuses de València.
"No es una modernización, es una pérdida de servicio", lamentan desde la Federación, señalando que los usuarios se verán obligados a realizar más transbordos y a caminar más para acceder a paradas periféricas.
Impacto en la huerta y seguridad escolar
El trazado propuesto también es cuestionado por su impacto ambiental y urbanístico. Los vecinos alertan de que la plataforma implica ocupar suelo agrícola protegido y fragmentar espacios verdes sin una necesidad acreditada. Además, denuncian que el proyecto refuerza el tráfico en zonas sensibles como la Avenida Constitución, afectando directamente a los entornos de centros escolares como el IES Ramon Muntaner o los CEIP Antonio Machado y Cervantes, sin haber realizado estudios específicos de seguridad.
La alternativa olvidada: el Camí Nou
La Federación defiende que existía una opción mejor: el eje de la Avenida de Camí Nou. Según el documento, esta alternativa atraviesa el "centro de gravedad" del municipio, vertebra mejor los barrios y permitiría crear un auténtico corredor de movilidad sostenible, pero denuncian que fue descartada sin debate público ni explicaciones técnicas suficientes. "Es la calle neurálgica del municipio, están los bancos, los comercios, por eso ahora pasan los autobuses por ahí, no tiene sentido que los trasladen a otra calle", explica Maika Olivares.
Barrios "aislados" y pérdida de paradas
En este sentido, otro de los vecinos que va a presentar alegaciones, Pedro Alcalá, que suma más de un centenar de firmas, defiende que sacar los autobuses de Camí Nou, "obligará a gran parte de los vecinos a caminar unos 200 metros adicionales para acceder al autobús". Esta situación afectaría especialmente a barrios como San Ramón, Monte de Piedad, Zamarra y la Avenida de la Paz, que, según Alcalá, quedarían "totalmente aislados" por la falta de paradas de proximidad, perjudicando gravemente a usuarios con carritos infantiles y ancianos.
Además, apunta, que el proyecto del Consell no habla de los autobuses con destino Torrent que pasan por Camí Nou. "No tiene sentido que unos pasen por un lado y otros por otro".
Las alegaciones de este vecino impulsor de la recogida de firmas también pone el foco en la supresión de plazas de estacionamiento sin que se hayan previsto medidas compensatorias, "lo que supondría un golpe directo a los residentes y a la actividad económica local". A esto se suma una supuesta "insuficiencia" en la evaluación ambiental, alertando de que la redistribución del tráfico podría "disparar los niveles de ruido y emisiones contaminantes en el casco urbano".
Exigencias inmediatas
Mientras que Pedro Alcalá en sus alegaciones exige al Consell una revisión integral del proyecto, la Federación de Asociaciones Vecinales va más allá y pide la retirada inmediata del estudio informativo actual, la suspensión del proceso hasta que se garantice una participación vecinal vinculante, la protección total de la huerta protegida y la recuperación del corredor por Camí Nou, además de la vuelta de la línea C-3 de Cercanías hasta la Estació del Nord. "Los pueblos no son corredores logísticos y la movilidad pública no puede decidirse contra la gente a la que dice servir", concluye el colectivo vecinal .
Xirivella exige un estudio de viabilidad del metro
La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, y el concejal de Urbanismo, Guillermo Garrido, han mantenido una reunión con la Federación de Asociaciones Vecinales de Xirivella para abordar el proyecto de plataforma reservada para el transporte público entre València y Xirivella, actualmente en fase de información pública.
Ambas partes coinciden en considerar inviable el trazado planteado actualmente para su paso por Xirivella debido a las importantes afecciones urbanas y de movilidad que generaría en diferentes puntos del municipio. Tanto el Ayuntamiento como la Federación Vecinal comparten la necesidad de presentar alegaciones al proyecto durante el periodo de exposición pública abierto por la Generalitat Valenciana, con el objetivo de estudiar alternativas y reclamar una solución que realmente mejore la conexión metropolitana sin perjudicar a los vecinos. Por parte de la Federación Vecinal, su intención es presentar alegaciones a la totalidad del proyecto.
La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha señalado que “la movilidad es una de las grandes necesidades históricas de nuestro municipio y debemos afrontar este debate con responsabilidad, escuchando a los vecinos y pensando en el futuro de Xirivella”.
Durante la reunión también se puso sobre la mesa la importancia de abrir procesos de participación y diálogo en proyectos de esta magnitud. Desde el Ayuntamiento se recordó que el proyecto actualmente en exposición pública tiene su origen en el año 2021 y que, en aquel momento, no se realizó ningún proceso participativo ni consulta previa con los municipios afectados.
Aun así, tanto el equipo de gobierno como la Federación Vecinal coincidieron en la importancia de aprovechar este periodo de alegaciones para mejorar el proyecto y trasladar una posición en defensa de los intereses de Xirivella. Por ello, el equipo de gobierno se ha comprometido a incorporar las objeciones planteadas por la Federación Vecinal dentro del proceso de alegaciones que presentará el Ayuntamiento.
“Estamos hablando de un debate clave para el futuro de la movilidad metropolitana y de una inversión importante para nuestros municipios. Precisamente por eso tenemos la obligación de estudiarlo con rigor, hacer las alegaciones necesarias y reclamar aquello que realmente necesita Xirivella”, ha afirmado Bartual.
Durante el encuentro también se valoraron positivamente las mejoras realizadas en la red de autobuses en los últimos años, impulsadas desde el Ayuntamiento junto a la Autoridad de Transporte Metropolitano de València. En este tiempo, Xirivella ha incrementado en torno a un 25% el servicio de autobús, ha puesto en marcha una línea directa entre Xirivella y València, ha ampliado el servicio lanzadera a la estación de metro de Faitanar durante toda la jornada y también los fines de semana, además de renovar marquesinas y sistemas de información al usuario.
Los datos registrados por las nuevas líneas reflejan además una evolución positiva de usuarios y una creciente demanda del transporte público en el municipio.
Reclamar el estudio de viabilidad del metro
El Ayuntamiento de Xirivella va a exigir además a la Conselleria de Infraestructuras la realización de un estudio de viabilidad de la línea de metro entre Valencia, Xirivella, Aldaia y Alaquàs.
Desde el equipo de gobierno se recordó que esta reivindicación ya ha sido trasladada en diferentes ocasiones al conseller de Infraestructuras, defendiendo la necesidad de avanzar hacia una solución ferroviaria de alta capacidad para estos municipios. Ahora, el Ayuntamiento quiere dar un paso más y materializar esta reclamación mediante la exigencia de un estudio técnico y de viabilidad que permita analizar de forma realista la implantación de esta infraestructura.
Reclamaciones pendientes a Adif
Tanto el Ayuntamiento como la Federación Vecinal coincidieron en que las mejoras realizadas en la red de autobuses son positivas y necesarias, pero insuficientes para responder por sí solas a las necesidades de movilidad de Xirivella. En este sentido, ambas partes pusieron de manifiesto la necesidad de avanzar hacia soluciones de transporte metropolitano de mayor capacidad y aprovechar infraestructuras ya existentes, como la línea C3 de Cercanías, cuya situación actual sigue generando preocupación.
Es difícil entender que contando con una infraestructura ferroviaria como la C3 no se hayan impulsado las inversiones necesarias para convertirla en una alternativa atractiva y eficaz para los usuarios”, ha manifestado la alcaldesa.
En este sentido, desde el Ayuntamiento también se recordó que ADIF sigue sin desbloquear el convenio pendiente con Xirivella que contempla, entre otras actuaciones, la cesión de la antigua estación de tren y la construcción del túnel que conectará la avenida Virgen de los Desamparados con el polideportivo municipal, una infraestructura considerada estratégica para mejorar la conexión y permeabilidad del municipio.
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