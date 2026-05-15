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Burjassot celebra su Pasarela por la Igualdad con desfiles solidarios y danza

La Asociación Tyrius organiza el evento anual en Burjassot con la colaboración del Ayuntamiento para visibilizar la moda y la igualdad

Participantes en el desfile de moda Tyrius de Burjassot.

Participantes en el desfile de moda Tyrius de Burjassot. / Vicent Ruiz Sancho / LEV

Vicent Ruiz Sancho

Burjassot

El Centro Cultural Tívoli de Burjassot albergó el jueves por la tarde una nueva edición de la Pasarela por la Igualdad de Género, ese encuentro que la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius –con la colaboración del Ayuntamiento– viene organizando año tras año cada mes de mayo para que hombres y mujeres, niños y niñas den a conocer a la ciudadanía sus mejores galas por una bella causa.

Previamente al pase de modelos, el grupo de danza Rosa con las Alegrías de los Silos ofreció una cuidada selección de coreografías centrada en los bailes de salón.

Presentado por María Amparo Lillo

Después, en un acto presentado por María Amparo Lillo, ocuparon el escenario las y los grandes protagonistas de la fiesta para exhibir los mejores conjuntos de ropa tanto infantil como de adultos.

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Como en todas las pasarelas de moda Tyrius, no faltó al desfile el alcalde de Burjassot, Rafa García. En esta ocasión, el presidente de la corporación municipal sorprendió con un traje de fallero de lo más fino.

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