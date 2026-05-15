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Las emprendedoras y los emprendedores de Burjassot podrán optar a una ayuda de mil euros

La Concejalía de Comercio abre la convocatoria para apoyar a los emprendedores locales con subvenciones para gastos de inicio y publicidad

Ayuntamiento de Burjassot, en una imagen de archivo.

Ayuntamiento de Burjassot, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Burjassot

Un ejercicio más, Burjassot apuesta por ayudar a todas aquellas personas emprendedoras que son el alma y el eje vertebrador de la actividad empresarial y comercial del municipio. Por ello, ha lanzado de nuevo sus ayudas para personas emprendedoras, desde la Concejalía de Comercio, dirigida por Rosa Coca, que se podrán presentar a partir del día siguiente a la publicación de las bases en el BOP, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, y hasta los 10 días hábiles posteriores.

Bases que pueden consultarse ya, para ir preparando la documentación solicitada, en el siguiente enlace: PINCHANDO AQUÍ.

Las ayudas, destinadas a aquellas personas emprendedoras del municipio que hayan iniciado su actividad empresarial durante el ejercicio 2026 en Burjassot, están destinadas a sufragar el gasto en programas informáticos, gastos de inicio del desempeño de la actividad empresarial, gastos en publicidad o alquileres afectos a la actividad. Se aceptarán los gastos efectivamente realizados y pagados desde el 18 de octubre de 2025 hasta la fecha de la concesión definitiva de la subvención.

Los beneficiarios

Las personas beneficiarias de las ayudas recibirán un pago único de 1.000€ siempre que hayan tramitado o vayan a tramitar la licencia de apertura de su actividad en el Ayuntamiento de Burjassot desde, como se ha señalado, el 18 de octubre de 2025 hasta el plazo de finalización de la convocatoria, del que se informará en cuanto se publique en el BOP.

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Podrán ser beneficiaros de las mismas trabajadores y trabajadoras autónomos/as que ejerzan su actividad empresarial en el municipio, así como las cooperativas de nueva creación cuyo domicilio social se encuentre en Burjassot.

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