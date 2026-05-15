El equipo Makers "Bioplas: Biología y Plastinación en el Estellés", seleccionado como finalista en la edición UP! Steam7 de la UPV

No pueden estar más contentos y orgullosos en el IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot. En estos días, el equipo Makers “Bioplas: Biología y Plastinación en el Estellés” desarrollado por alumnado de 2º de Bachillerato de la asignatura Proyecto de Investigación del IES Vicent Andrés Estellés, ha sido seleccionado como finalista en la edición UP!Steam7 de la Universitat Politècnica de València.

La gran final se celebrará el próximo 20 de mayo en el pabellón de la UPV, donde el alumnado del IES tendrá la oportunidad de presentar y defender este innovador proyecto científico y educativo basado en la plastinación aplicada al aprendizaje de la biología.

Reconocimiento

Ete reconocimiento supone un importante premio al trabajo, la creatividad, la investigación y el esfuerzo realizado durante todo el curso por el alumnado participante y el profesorado implicado, consolidando además la apuesta del centro por la innovación educativa y las metodologías STEAM.

Casi 500 proyectos presentados

La organización de UP!Steam7 ha destacado el enorme nivel de esta edición, en la que se han presentado 493 proyectos, con la participación de 243 centros educativos y 4.460 estudiantes de toda la Comunitat Valenciana. La selección de equipos finalistas ha sido especialmente complicada debido a la gran calidad de las propuestas recibidas.

Desde el centro burjassotense quieren trasladar su "enhorabuena y reconocimiento a todos los equipos participantes, ya que llegar hasta esta fase supone un gran mérito. Gracias al alumnado y profesorado por su ilusión, compromiso, creatividad y pasión por la ciencia y la innovación".

Asimismo, quieren agradecer al equipo directivo, al profesorado del centro y especialmente a la AFA del IES Vicent Andrés Estellés por el apoyo prestado para poder desarrollar este proyecto. Gracias a toda esta colaboración ha sido posible impulsar una iniciativa innovadora que no solo contribuye al aprendizaje científico del alumnado, sino que también permite seguir ampliando el palmarés del centro y dar a conocer el nombre del Estellés en eventos educativos y científicos de gran relevancia.