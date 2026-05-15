La Escuela de Capataces de Catarroja forma técnicos cualificados en colaboración con el CIDE

La Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja (ECA), dependiente de la Diputación de Valencia, y el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GVA), colaboran en la formación de los estudiantes del centro de Formación Profesional como personal técnico altamente cualificado. Así, a través de los convenios suscritos entre la escuela de formación profesional, el CSIC y la Universitat de València, el CIDE y la ECA llevan más de 15 años colaborando en la capacitación de los estudiantes contribuyendo así al desarrollo de profesionales preparados para afrontar los retos del sector medioambiental.

El CIDE, entidad dependiente del CSIC, la Universitat de València y la Generalitat Valenciana, se ha consolidado como un referente en el ámbito de la investigación. Desde el inicio de la colaboración formativa entre la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja y el Centro de Investigaciones sobre Desertificación, numerosos estudiantes del ciclo formativo de grado superior en Gestión forestal y del medio natural han tenido la oportunidad de realizar sus prácticas en un entorno científico de referencia. Ese capital operativo, forjado durante la fase de Formación en empresa, se traduce, una vez finalizados los estudios, en una tasa de inserción laboral directa en el mismo centro que se ha visto incrementada de manera notable, con la incorporación reciente de cinco alumnos de la ECA.

La Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja y el Centro de Investigaciones sobre Desertificación colaboran en la formación del alumnado. / Diputación de Valencia

Aprenden a monitorizar la vegetación

De la mano de la entidad investigadora, los estudiantes aprenden a monitorizar la vegetación y su respuesta a los incendios forestales y al cambio climático. Colaboran además en el seguimiento de salud de los sistemas forestales en los espacios naturales protegidos y en programas de seguimiento de fauna, entre otros servicios ecosistémicos.

Carácter transformador de la experiencia

Los estudiantes que han participado en esta iniciativa coinciden en señalar el carácter transformador de la experiencia, ya que les permite acercarse de manera directa al trabajo científico y adquirir competencias altamente valoradas en el ámbito profesional. Este modelo de colaboración destaca por la implicación activa del CIDE, cuya participación trasciende la mera cesión de espacios. Parte de su personal investigador se desplaza al centro educativo para impartir charlas especializadas y compartir conocimientos de actualidad, además de plantear casos reales de investigación que sirven como punto de partida para los proyectos intermodulares del alumnado, favoreciendo un aprendizaje más práctico, motivador y conectado con la realidad del sector.

La Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja garantiza una selección rigurosa del alumnado participante, adecuando los perfiles de los candidatos a las necesidades específicas de los distintos equipos de investigación. Esta estrecha coordinación con el CIDE ha permitido generar un conjunto de sinergias altamente beneficiosas para ambos centros, consolidando un modelo de colaboración que representa una firme apuesta de futuro para la formación y la inserción laboral de nuevos profesionales del sector medioambiental.