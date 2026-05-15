La Mancomunitat de l’Horta Sud lanza una nueva encuesta para medir el impacto económico de la dana en el tejido productivo

La Mancomunitat de l’Horta Sud, mediante el Pacte Territorial per l’Ocupació, ha iniciado una segunda encuesta centrada en conocer el impacto actual de la dana sobre empresas, comercios y personas autónomas de la comarca. El estudio se desarrolla en un escenario económico condicionado por la inflación y la incertidumbre internacional.

El cuestionario está disponible desde el pasado 11 de mayo y permanecerá abierto hasta el viernes 29 de mayo. El objetivo es elaborar una radiografía actualizada del estado del tejido productivo de l’Horta Sud, un año y medio después de la catástrofe que golpeó especialmente a polígonos industriales, pequeños negocios y explotaciones agrícolas. Se puede completar a través del enlace: https://acortar.link/YeUtHs

“Esta encuesta permitirá disponer de información territorializada, diferenciando resultados por municipio, sector económico y tamaño de empresa. Esta información la consideramos clave en una comarca con una alta concentración de actividad industrial y comercial, y una fuerte presencia de pymes y personas autónomas”, valora el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

La iniciativa da continuidad a la encuesta ciudadana impulsada el pasado mes y forma parte de los trabajos de análisis sobre las consecuencias de la dana en la comarca. Estas labores se desarrollan a través del Pacte Territorial y del personal incorporado mediante el Plan Dana Empleo del Gobierno de España. Toda la información recopilada servirá para orientar la reconstrucción económica y reforzar la capacidad de respuesta del territorio ante futuros episodios climáticos.

Las secuelas económicas siguen presentes

Aunque muchos negocios consiguieron reabrir tras las inundaciones, las secuelas económicas siguen presentes. Durante los meses posteriores a la dana, numerosas empresas sufrieron daños en maquinaria, pérdida de mercancía, interrupciones prolongadas de la producción y dificultades logísticas, problemas que en algunos casos todavía no se han resuelto completamente.

Cartel de la encuesta impulsada por la Mancomunitat para analizar el impacto de la dana en los negocios de l’Horta Sud. / Mancomunitat de l'Horta Sud

Además, la recuperación se produce en un contexto especialmente complejo, marcado por el incremento del precio de las materias primas, el aumento de los costes energéticos y la inflación. A ello se añaden las consecuencias derivadas de los conflictos bélicos internacionales, que han reducido márgenes de beneficio, tensionado la liquidez y dificultado la estabilidad de muchos negocios.

Aspectos que aborda el cuestionario

La encuesta, de carácter telemático y con una duración aproximada de entre 10 y 12 minutos, está dirigida a empresas y negocios de cualquier tamaño y sector, incluidas personas autónomas sin empleados. Los datos serán tratados de manera agregada y anónima, y no influirán en la concesión o revisión de ayudas, ya que su finalidad es exclusivamente analítica y estratégica.

Entre otros aspectos, el cuestionario analiza el grado de afectación directa e indirecta de la dana, las pérdidas económicas registradas, la evolución de la facturación y el empleo, el acceso a ayudas públicas y privadas y la valoración de estas. También recoge información sobre necesidades de financiación, digitalización y personal, así como sobre la capacidad de adaptación ante futuros fenómenos climáticos y las perspectivas de viabilidad para 2026 dentro del actual contexto internacional.

Llamamiento a la participación

La difusión de la encuesta se está realizando a través de las bases de datos del Pacte Territorial, asociaciones empresariales, agencias de desarrollo local y la plataforma Observem. Desde la Mancomunitat se insiste en la importancia de la participación empresarial, al considerar que la experiencia directa de empresas y autónomos resulta esencial para diseñar políticas de apoyo ajustadas a las necesidades reales de la comarca.