La Mancomunitat de l'Horta Nord tiene dos meses para garantizar el cambio del contrato de residuos a Agricultores de la Vega tras la sentencia

Una sentencia judicial le da dos meses a la Mancomunitat de l'Horta Nord a adjudicar el contrato de recogida de residuos a Agricultores de la Vega (SAV), y por tanto retirar el servicio a Tetma, la actual contrata que ya ejerce desde hace dos años. Son ahora ambas empresas las que deben llegar a un acuerdo para hacer el traspaso de la forma más conveniente para ambas y sobre todo para los vecinos de los diez municipios mancomunados.

En ese sentido, la Mancomunitat de l'Horta Nord ha iniciado diferentes reuniones técnicas, jurídicas e institucionales, tanto con las alcaldías de Albalat dels Sorells, Albuixech, Emperador, Massalfassar, Massamagrell, Museros, la Pobla de Farnals, el Puig de Santa Maria, Puçol y Rafelbunyol, como con las empresas implicadas, con el objetivo de analizar la situación actual y garantizar en todo momento la estabilidad y continuidad del servicio público.

Una de esas reuniones se ha mantenido con la SAV, la nueva adjudicataria. Uno de los puntos ya tratados es la subrogación del personal, obligado por la normativa, y que afirman no va a suponer ningún problema puesto que muchos de ellos ya trabajaban para esta empresa antes de Tetma. En cuanto al traspaso de maquinaria y camiones, afirman que será cuestión de que la Mancomunitat llegue a un acuerdo de traspaso con las empresas, haciendo de intermediaria. "Esperamos que sea lo antes posible para poder ofrecer el servicio, incluso antes de los dos meses que dicta la sentencia·", señalan desde la SAV.

Lucro cesante

La ganadora de la sentencia, que denunció haberse quedado a solo 0,42 puntos de la primera oferta, que no cumplía con algunos de los requisitos del pliego, sin embargo, asegura que todavía no ha estudiado la posibilidad de exigir el lucro cesante por daños y perjuicios en estos dos años de inactividad que le correspondían, y que podían superar los 350.000 euros.

Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia es una empresa de servicios fundada en 1900, que desarrolla su actividad en el ámbito del medio ambiente. / ED

Lo que sí se puso sobre la mesa en la reunión mantenida entre los 10 municipios mancomunados hace unos días, liderado por la alcaldesa de Museros, Cristina Civera, que ejerce de presidenta en funciones mientras que dura la baja por paternidad de Fran López, es la posibilidad de que la empresa que ha resultado perdedora tras la desestimación del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo, estudia la posibilidad de presentar un incidente de nulidad, un mecanismo procesal excepcional utilizado para impugnar resoluciones judiciales firmes o actos procedimentales que han vulnerado derechos fundamentales o causado indefensión, cuando ya no existen recursos ordinarios. El problema es que en caso de solicitarlo, su resolución se alargará en el tiempo más allá de la ejecución de la sentencia, que tiene un periodo de dos meses.

La Mancomunitat quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, remarcando que "la prioridad absoluta continúa siendo asegurar una prestación eficiente, estable y plenamente adaptada a las necesidades reales de los municipios de l’Horta Nord".

Del mismo modo, la entidad asegura que trabaja, desde la máxima responsabilidad institucional, "para ejecutar los pasos que correspondan dentro del marco legal vigente, garantizando la seguridad jurídica, la continuidad del servicio y la adecuada planificación de cualquier escenario futuro".

Prudencia

Asimismo, la Mancomunitat destaca la importancia de actuar con coordinación, prudencia y rigor técnico, especialmente ante la proximidad de la temporada estival, periodo en el que aumenta considerablemente la población y la generación de residuos en varios municipios del litoral de la comarca.

Durante los últimos años, la entidad supramunicipal ha impulsado diferentes actuaciones para modernizar y adaptar el servicio de recogida de residuos a la realidad actual de los municipios mancomunados, marcada por el crecimiento poblacional, el incremento de la actividad estacional y la implantación progresiva de nuevos sistemas de recogida selectiva.

La Mancomunitat l’Horta Nord afirma que continuará informando a los ayuntamientos y a la ciudadanía de cualquier novedad relevante conforme avancen los trabajos técnicos y administrativos actualmente en marcha.