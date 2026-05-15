Costas deniega a Meliana instalar servicios sanitarios en la playa hasta el 1 de julio por el chorlitejo

Meliana exige una solución a la Delegación de Costas del Estado para poder proteger al chorlitejo, pero también a los bañistas que ya cada fin de semana, debido a las altas temperaturas, acuden a la playa y sobre todo de cara a la masiva asistencia el 23 de junio por la noche para celebrar San Juan. El pequeño arenal de Meliana, con una extensión de 1,2 kms de largo y 50 m de ancho está dentro de la red de playas por el chorlitejo patinegro, ya que su condición de playa virgen, le hace un lugar escogido por esta ave protegida, también conocido en valenciano como corriol camanegre, para nidificar.

Chorlitejo, ave protegida. / Seo Birdlife

Para el consistorio, esta protección no debería chocas con la seguridad de los bañistas, ya que Costas, organismo competente, prohíbe al Ayuntamiento de Meliana instalar la posta sanitaria y la torre de vigilancia de los socorristas hasta el 1 de julio. "Nosotros no estamos en contra de la protección del chorlitejo, al revés, pero entendemos que se pueden buscar soluciones para poder combinar el baño con esta protección", explica el teniente alcalde de Meliana, Pedro Cuesta, que afirma que ha intentado ofrecer alternativas a Costas, solo obteniendo un no por respuesta.

"No hay ningún nido"

"El año pasado sí se encontró un nido, y entendimos la situación. Pero este año no hay ninguno, y si lo hubiera, planteamos que acotaran esa zona, y a la vez, delimitar otra área para el baño, con una entrada alternativa para no molestar a las aves en caso de haberlas", propuesta que Costas ha denegado, argumentando que el periodo de nidificación acaba el 1 de julio y hasta esa fecha no se puede instalar ni posta sanitaria ni torre de socorristas.

Cuesta se muestra preocupado por San Juan. "Solo hay que ver cada fin de semana la cantidad de coches que hay en el parking. No podemos estar continuamente vigilando con Policía el acceso al arenal, si Costas no permite socorristas que sean ellos los que cierren la playa, nosotros no lo vamos a hacer. Creemos que hemos propuesto alternativas que son buenas para todos"