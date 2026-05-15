Paiporta estrena más de 180 plazas de aparcamiento y zonas verdes en la calle José Segrelles

El Ayuntamiento de Paiporta impulsa una nueva fase del ‘Plan Aparca’ y habilita más de 180 nuevas plazas de aparcamiento en una actuación de urbanización y mejora de la calle José Segrelles de la localidad, cuya superficie total es de 9.089 metros cuadrados.

La intervención, a cargo de la concejalía de Reconstrucción y Movilidad Urbana, y como parte de la Estrategia de Recuperación e Impulso a la Movilidad Municipal, permite aumentar el parque público de aparcamiento, con plazas para vehículos ligeros, motocicletas, así como para personas con movilidad reducida. Además, en este espacio, se ha habilitado una zona verde y se ha incorporado un área de descanso y ocio con una pista destinada a la práctica de la petanca para promover hábitos de vida saludable y mejorar la calidad de vida de la población.

“Este nuevo parking supone un nuevo paso en la reconstrucción y el rediseño de Paiporta con instalaciones más avanzadas que responden a los criterios de eficiencia, seguridad y mejora en la movilidad municipal”, explica el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, quien también señala que “la adaptación del espacio a las necesidades diarias de las vecinas y vecinos de Paiporta y a la dinamización del tráfico, especialmente en horas puntas. Lo que a su vez sirve para promover el uso del metro y de medios de transporte más sostenibles que se ubican alrededor del propio aparcamiento”.

Nuevo parking en la calle Jose Segrelles de Paiporta de 180 plazas / Ayuntamiento de Paiporta / LEV

La zona también incluye nuevas instalaciones como dos aparcabicicletas cubiertos con plazas individuales, cuyo uso y reserva se podrá realizar a través de una app que los usuarios podrán descargarse a través de un código QR situado en la parte externa de la misma estructura. También se ha instalado una avanzada red de iluminación pública, así como redes de abastecimiento, saneamiento y drenaje de aguas pluviales, a las que se añaden las 60 plazas ya existentes por medio de una rampa de acceso al propio parking.

“En esta nueva fase del Plan Aparca hemos rediseñado el espacio público para unir las nuevas plazas de aparcamiento con zonas de ocio y descanso. De esta forma, hemos creado una estructura más diáfana y conectada con el municipio que aporta una mayor sensación de amplitud, y que a su vez incluye áreas mejor conectadas y accesibles para personas con movilidad reducida”, destaca el concejal de Reconstrucción y Movilidad Urbana, Alejandro Sánchez.

1.300 vehículos más tras la dana

Para atender el aumento del parque móvil del municipio, con 1.300 vehículos más respecto a antes de la dana,el Ayuntamiento de Paiporta ha dado un nuevo impulso al ‘Plan Aparca’ con la finalidad de crear aparcamientos disuasorios para descongestionar y garantizar un tráfico fluido dentro del municipio. A través de este proyecto, iniciado en el año 2022, se han habilitado más de 1.000 nuevas plazas de parking en el municipio.