Paterna celebra la XVII Gala del Deporte reconociendo a más de 250 deportistas, clubes y equipos

Paterna celebró este jueves la XVII edición de la Gala del Deporte, una emotiva cita celebrada en Kinépolis Paterna que reunió a cerca de 700 asistentes para reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros deportivos de más de 250 deportistas, clubes y equipos de la ciudad.

El acto, organizado por el Ayuntamiento de Paterna a través del Área de Deportes en colaboración con la Fundación para la Promoción del Deporte Local (Fundelp), se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del calendario deportivo municipal.

La gala estuvo presidida por el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompañado por el teniente alcalde de Deporte, José Manuel Mora, quienes fueron los encargados de entregar las medallas y reconocimientos a los galardonados.

Deporte como escuela de vida

Durante su intervención, Sagredo puso en valor el significado del deporte como escuela de vida y destacó el sacrificio que existe detrás de cada éxito deportivo. “Hoy no venimos solo a entregar premios. Venimos a reconocer historias de esfuerzo, constancia y superación. Historias de personas que han aprendido a no rendirse, a levantarse después de cada caída y a seguir luchando incluso en los momentos más difíciles”, señaló el primer edil.

El alcalde Juan Antonio Sagredo durante su intervención. / A. P.

Asimismo, el Alcalde quiso reconocer el papel fundamental de las familias, entrenadores, clubes y patrocinadores en el crecimiento de los deportistas paterneros, subrayando que “detrás de cada deportista que crece, siempre hay alguien que creyó en él o en ella antes incluso de que lo hiciera él mismo”. En este sentido, Sagredo recordó que “Paterna es una ciudad que no solo crece en población, sino también en deportistas y en vecinos cada vez más comprometidos con el deporte y los hábitos de vida saludables”.

Premios especiales 2026

Uno de los momentos más destacados de la velada fue la entrega de los Premios Especiales 2026. Entre los galardonados, se reconoció a José Antonio Domenech, por su trayectoria y liderazgo al frente de La Canyada CFS, club que presidió durante 15 años, etapa en la que la entidad logró cinco títulos de Liga y consolidó iniciativas emblemáticas como el “Tercer Tiempo”.

Asimismo, Miguel Bailén recibió un reconocimiento por su destacada trayectoria deportiva en el mundo del billar, disciplina en la que acumula numerosos títulos autonómicos y nacionales.

Por segundo año consecutivo, también se entregó un galardón patrocinado por una entidad internacional vinculada al ámbito deportivo global y responsable de uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del mundo, Ironman. En esta edición, el reconocimiento recayó en Miguel Colás Avendaño por su trayectoria en la disciplina de alpinismo.

La gala se completó con la exposición itinerante del Museo del Deporte “Leyendas de los Mundiales”, instalada en el hall de Kinépolis, que permitió a los asistentes recorrer la historia del fútbol a través de piezas icónicas de diferentes campeonatos mundiales.

Con esta gala, Paterna reafirma su compromiso con el deporte como herramienta promoción de hábitos saludables y transmisión de valores, consolidándose como una ciudad referente en el impulso del talento deportivo local.