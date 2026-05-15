Torrent celebra el Día de las Familias con una jornada de actividades en el Parc Central

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la Concejalía de Familia, organiza un año más una jornada especial con motivo del Día de las Familias. El evento tendrá lugar este sábado, 16 de mayo, en el Parc Central, junto a la entrada de Juan Carlos I, y se desarrollará entre las 10:30 y las 14:00 horas con una amplia programación pensada para disfrutar en familia.

El Día de las Familias es una iniciativa que tiene como objetivo "poner en valor el papel fundamental de la familia en la sociedad, promoviendo espacios de convivencia, ocio y participación para todas las edades", indican desde el consistorio. Para ello, la jornada contará con una gran variedad de actividades infantiles, deportivas y culturales, así como con la colaboración de distintas asociaciones del municipio.

Entre las propuestas preparadas para esta edición, los asistentes podrán disfrutar de zonas de juegos gigantes, boleras hinchables, twister gigante, tiro con arco infantil y un chutómetro con radar. Además, se organizarán actividades participativas como una gymkana de juegos populares, talleres de chapas y llaveros, así como sesiones de cuentacuentos teatralizados y participativos dirigidos a todos los públicos.

Presencia de siete asociaciones

La jornada contará también con la presencia de siete asociaciones locales que desarrollarán actividades propias dentro del evento: ADISTO, Espurna, AVAF, Más de Dos, Torrent Sí a la Vida, Red Madre y Asoginter.

Como novedad, durante la mañana también estará presente la mascota municipal “Bollet”, que recorrerá el recinto para saludar a los más pequeños y compartir momentos con las familias asistentes.

"Oportunidad para compartir tiempo de calidad"

La concejal de Familia, Mª Ángeles Lerma, invita a todas las familias de Torrent a participar en esta jornada: “El Día de las Familias es una oportunidad para compartir tiempo de calidad, reforzar vínculos y disfrutar de una mañana pensada para todas las edades. Desde el ayuntamiento seguimos apostando por iniciativas que fortalecen la convivencia y ponen a las familias en el centro de nuestras políticas”.

Asimismo, el recinto contará con servicios complementarios para facilitar la estancia de los asistentes, como aseos portátiles y un punto de venta de bebidas y productos alimenticios.