Xirivella tendrá una pasarela ciclopeatonal para salvar el río Túria y la V-30

El núcleo urbano de Xirivella estará conectado con el Barrio de la Luz por una pasarela ciclopeatonal que salvará el obstáculo que supone el nuevo cauce del Rio Túria y la V-30. Será el Ministerio el encargadode constrir estepaso elevado, dentro del proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3 que aprobó el pasado 26 de abril, con un presupuesto de 56 millones de euros, para evitar atascos.

Esta pasarela que conectará el Barrio de la Luz con la avenida del Turia, fue una de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Xirivella durante el periodo de información pública, en un intento de que el documento definitivo incorporase medidas clave planteadas por el municipio para minimizar el impacto de la infraestructura y mejorar su integración urbana.

Tambien el Ministerio colocará pantallas de protección acústica en las zonas más próximas al casco urbano e incluye en su proyecto ya definitivo la reurbanización y humanización del entorno del antiguo enlace entre la A-3 y la V-30, en el tramo comprendido entre la calle Vicente Lladró Sena y la Plaza de España, contemplando incluso la posible cesión de estos espacios al ayuntamiento, lo que abre la puerta a ganar espacio público de calidad para la ciudadanía.

Fernando Bustamante

Según Paqui Bartual, alcaldesa de Xirivella, este proyecto “es una oportunidad de mejora, pero también era imprescindible que se adaptara a Xirivella. Hemos trabajado para que no sea una barrera, sino una infraestructura mejor integrada, con más conexión, menos impacto y más calidad urbana para nuestros vecinos.”

Posible cesión de espacios

Asimismo, el Ministerio contempla la necesidad de desarrollar actuaciones de integración urbana y humanización del entorno afectado, incluyendo la mejora de espacios y su posible cesión al Ayuntamiento, así como el análisis del impacto ambiental y climático del proyecto.

El proyecto, con una inversión estimada superior a 55 millones de euros, incluye la remodelación del enlace actual, la creación de un nuevo ramal a distinto nivel y la ampliación de la A-3 con un cuarto carril en el tramo afectado.

Además, la aprobación definitiva implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios para su ejecución, iniciándose ahora la fase previa a las expropiaciones.

Desde el Ayuntamiento de Xirivella se subraya que este proyecto es una oportunidad de mejora, pero también una actuación que debía adaptarse a la realidad urbana del municipio. En este sentido, se destaca el trabajo realizado para defender los intereses de Xirivella durante todo el proceso.

El equipo de gobierno continuará haciendo seguimiento del desarrollo del proyecto, especialmente en la fase de redacción del proyecto constructivo, para garantizar que se cumplen los compromisos adquiridos y que la infraestructura se integra adecuadamente en el entorno urbano.