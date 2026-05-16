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Detenido en Beniparrell tras ser sorprendido con cuatro botellas de gas de la risa en su vehículo

El conductor, un hombre de 21 años, es acusado de un delito contra la salud pública

Material intervenido

Material intervenido / GUARDIA CIVIL

Redacción Levante-EMV

València

La Guardia Civil ha detenido en Beniparrell a un hombre que portaba en su vehículo cuatro botellas de óxido nitroso, conocido como ‘gas de la risa’, y 2510 euros en efectivo.

Los agentes se encontraban realizando un servicio preventivo en la localidad de Beniparrell junto a una patrulla de Policía Local, cuando procedieron a dar el alto a un vehículo conocido en la comarca. En el asiento del copiloto portaba unos bultos extraños.

En el registro del habitáculo del vehículo se localizaron cuatro botellas de óxido nitroso de 3 litros de capacidad cada una y gran cantidad de globos de plástico, así como 2510 euros en efectivo.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del conductor, un hombre de 21 años y nacionalidad española por un delito contra la salud pública. También se intervino el vehículo y los efectos hallados.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del puesto principal de Silla y de la Policía Local de Beniparrell. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Picassent.

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