Detenido en Beniparrell tras ser sorprendido con cuatro botellas de gas de la risa en su vehículo

La Guardia Civil ha detenido en Beniparrell a un hombre que portaba en su vehículo cuatro botellas de óxido nitroso, conocido como ‘gas de la risa’, y 2510 euros en efectivo.

Los agentes se encontraban realizando un servicio preventivo en la localidad de Beniparrell junto a una patrulla de Policía Local, cuando procedieron a dar el alto a un vehículo conocido en la comarca. En el asiento del copiloto portaba unos bultos extraños.

En el registro del habitáculo del vehículo se localizaron cuatro botellas de óxido nitroso de 3 litros de capacidad cada una y gran cantidad de globos de plástico, así como 2510 euros en efectivo.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del conductor, un hombre de 21 años y nacionalidad española por un delito contra la salud pública. También se intervino el vehículo y los efectos hallados.

Noticias relacionadas

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del puesto principal de Silla y de la Policía Local de Beniparrell. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Picassent.