Paiporta inaugurará el monumento homenaje a las víctimas y voluntarios de la dana el 23 de mayo

Paiporta a partir del 23 de mayo contará con un monumento "para recordar y honrar a los que se fueron y siguen presentes en nuestra memoria, a los héroes anónimos que lo dieron todo, a un pueblo que se mantuvo en pie incluso cuando el agua lo arrasó todo". Revivim Paiporta ya ha comenzado a instalar en el entorno de Villa Amparo la obra del escultor Andy Rubio, de Godelleta, y el arquitecto Jaume Chiralt, de Moncada, financiado por este movimiento asociativo en colaboración del ayuntamiento, que consiguieron los fondos gracias a la celebración del festival de música.

La intención era haber inaugurado este monolito en el primer aniversario de la dana, el 29 de octubre, pero tal y como informó la organización, debido a sus dimensiones y a la necesidad de cimentación, junto a las obras de alcantarillado en todo el pueblo, impidió llevar a cabo la colocación en los plazos previstos. Ahora sí ya hay fecha definitiva. Será el 23 de mayo a las 20.30 horas en Villa Amparo. "El 23 de mayo inauguraremos y realizaremos la entrega oficial del monumento al pueblo de Paiporta, porque es de todos: de quienes ayudaron, de quienes estuvieron y de quienes forman parte de nuestra historia. Será una noche de emoción, respeto y reconocimiento. Un acto de homenaje y descubrimiento que representa todo lo vivido y el valor de estar juntos en los momentos más difíciles", señalan desde la organización.

El diseñador de la obra Andy Rubio. / Revivim Paiporta.

En estos momentos, delimitado por un vallado, ya se puede ver la estructura principal de este diseño del escultor Andy Rubio junto a Chiralt Arquitectos que fue elegido por un proceso participativo de manera unánime. La base de la escultura, compuesta por miles de botas, representa el esfuerzo de todo un pueblo: voluntarios, militares, cuerpos de seguridad, personal sanitario, servicios de emergencia y vecinos que se unieron para salvar vidas y apoyar a los damnificados. Sobre esta base se alzan las olas de la Dana, que se funden con figuras humanas que retratan la escena del rescate de víctimas y supervivientes.

Las botas de quienes caminaron entre el barro

El propio diseñador Andy García presentó, en vísperas del primer aniversario, una bota de escayola, como representación del camino hacia las cientos de botas que, entre otros elementos, compondrán la obra en su base. "Porque este monumento nace del proyecto Revivim Paiporta, pero pertenece a toda la comunidad: a quienes caminaron entre el barro, a quienes ayudaron sin dudar y, sobre todo, a quienes, por desgracia, ya no están con nosotros", señalan desde Revivim.

Los impulsores de esta obra no quieren revivir el dolor, sino honrar a los protagonistas: "En 2026, cuando el monumento se alce en Villa Amparo, no veremos piedra y metal: veremos respeto, memoria, nombres, caminos, y un futuro que no olvida a quienes perdimos", señalan desde este movimiento, que decidió llevar a cabo este proyecto como reflejo de todo un pueblo que supo levantarse unido. "Revivim Paiporta es mucho más que un festival: es un movimiento solidario nacido desde las asociaciones, la cultura y la música, que ha conseguido transformar el dolor en homenaje y esperanza colectiva".

El acto de inauguración se llevará a cabo a las 20.30 horas el sábado 23 de mayo, en un acto público en el que no faltará música y, sobre todo, mucha emoción y que además podrá ser seguido en directo por youtube.