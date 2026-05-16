Patrimonio histórico
Cultura insta al ayuntamiento a aprobar el plan especial de protección del BIC de la Torre y las cuevas de Paterna
La Generalitat Valenciana da luz verde a la restauración del monumento árabe de finales del siglo XI, aunque advierte sobre la ausencia del plan de protección integral del monumento y sus cuevas circundantes
La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana ha autorizado la intervención en la Torre árabe de Paterna, desbloqueando una actuación largamente esperada sobre uno de los símbolos patrimoniales más reconocibles del municipio. Sin embargo, la autorización ha llegado acompañada de una advertencia clara al Ayuntamiento: la restauración de la Torre no puede abordarse de forma aislada mientras siga sin redactarse el Plan Especial de Protección del Bien de Interés Cultural (BIC), que incluye también las cuevas circundantes del monumento de finales del siglo XI-principios del XII.
Un plan que no está realizado y que debería "haberse realizado hace años", según Patrimonio, que ofrece su colaboración al consistorio mediante una asistencia técnica para llevarlo a cabo. El alcalde Juan Antonio Sagredo anunció, la pasada semana, que la Generalitat Valenciana había aprobado, ocho años después de la petición del Ayuntamiento de Paterna, el proyecto de restauración del monumento histórico circular, que sí que mantendrá la escalera de acceso, un elemento arquitectónico singular y representativo desde que la torre defensiva fue intervenida en una primera restauración realizada en 1971, año en que se logró su declaración de Monumento Histórico Artístico de Interés Local, junto con las cuevas que lo circundan.
Carta al alcalde
En una carta remitida al alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, comunica que la petición municipal para intervenir en la Torre ha sido aprobada y celebra que, “tras largos años de paralización”, pueda ponerse en valor este elemento emblemático de la localidad y de la Comunitat Valenciana. Pero el escrito introduce inmediatamente un matiz de fondo: la celebración, sostiene el departamento dependiente de la Conselleria de Cultura, "no podrá ser plena" mientras existan "colectivos que no estén adecuadamente atendidos por las medidas de protección y fomento de nuestro Patrimonio Cultural".
La Generalitat recuerda que la declaración del Bien de Interés Cultural no se limita a la Torre, sino que integra también las cuevas que la rodean. En ese ámbito, según la carta, la Dirección General recibe de forma “incesante” quejas vecinales por los usos que se dan al entorno del BIC y por las condiciones que en ocasiones deben afrontar los residentes en su día a día.
El mensaje al Ayuntamiento es especialmente contundente en el plano legal. Patrimonio invoca el artículo 34 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que obliga a los ayuntamientos a aprobar un Plan Especial de Protección en el plazo de un año desde la declaración de un inmueble como BIC. En el caso de la Torre de Paterna, al ser una declaración anterior a la propia ley, la Generalitat subraya que ese instrumento “debería haberse llevado a cabo hace años” para "mantener la integridad de sus valores, lo que, por el tenor de las quejas recibidas, es una obligación o plenamente satisfecha".
Protección "más eficaz" del bien
La ausencia de este plan es, para la administración autonómica, una carencia esencial. No se trata solo de restaurar la Torre, sino de ordenar y proteger de manera sistemática todo su ámbito patrimonial, incluidas las cuevas y el entorno urbano que forman parte de su identidad histórica. La Dirección General sostiene que el plan permitiría garantizar una protección “más eficaz, sistemática y continuada” del bien.
Colaboración y asistencia técnica
La carta también deja abierta una vía de colaboración institucional, pues Patrimonio ofrece al Ayuntamiento de Paterna asistencia técnica para elaborar el Plan Especial de Protección "en el que se dé la necesaria respuesta a las legítimas reivindicaciones de los vecinos". "Ambas instituciones sabemos que es necesario que demos a la Torre de Paterna el instrumento necesario para su puesta en valor a largo plazo y esperamos pronto esa necesidad que encuentre su solución con la redacción del plan especial de protección para la Torre de Paterna y sus cuevas circundantes", expone la directora general de Patrimonio Cultural.
La Generalitat plantea así una doble lectura: avala la intervención en la Torre, pero exige que el municipio dé el paso pendiente para asegurar la conservación integral del conjunto. La autorización supone, por tanto, un avance importante para la recuperación de la Torre Árabe, pero también coloca al Ayuntamiento ante una obligación que la Generalitat considera incumplida. La restauración podrá comenzar, pero el futuro del BIC dependerá de un instrumento todavía ausente: un plan que proteja no solo la imagen monumental de la Torre, sino también el paisaje histórico, social y residencial de las cuevas que la circundan.
La primera rehabilitación costó un millón y medio de pesetas
En 1967 se inició el expediente para acometer la primera y profunda rehabilitación sobre el histórico edificio. Así, el informe de la dirección general de Arquitectura sobre la Torre la define como «un interesantísimo monumento con una fortificación no muy frecuente. El remate es lo que más ha sufrido; han desaparecido las almenas y el piso de las terrazas está destrozado», decía el documento.
La actuación tuvo un presupuesto de un millón y medio de pesetas de entonces, divididos en cinco capítulos: demoliciones y tierras, hormigones, cañerías, albañilería y obras varias. La rehabilitación contó con la dificultad, tal como se cita en el informe, de que «no existen documentos gráficos claros sobre su estado primitivo, aunque está representada toscamente en algún azulejo». Pese a todo, se ejecutó «con exquisito cuidado para lograr la mayor fidelidad a la calidad y forma de la obra antigua».
La novedad que se introdujo fue la instalación de una barandilla en la escalera de acceso a la entrada. Se trata de un elemento de hierro forjado, obra del artesano de Paterna Ernesto Simó.
Con las obras concluidas en 1971, el ayuntamiento activó los mecanismos para conseguir la declaración de Monumento Histórico Artístico de Interés Local, junto con las cuevas que lo circundan. Tal reconocimiento fue publicado en el BOE del 9 de septiembre. Con motivo de los 50 años de esa efeméride el ayuntamiento celebró una exposición, en septiembre de 2012, en el Gran Teatro Antonio Ferrandis, donde se repasó la historia de su Torre.
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