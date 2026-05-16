Cultura insta al ayuntamiento a aprobar el plan especial de protección del BIC de la Torre y las cuevas de Paterna

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana ha autorizado la intervención en la Torre árabe de Paterna, desbloqueando una actuación largamente esperada sobre uno de los símbolos patrimoniales más reconocibles del municipio. Sin embargo, la autorización ha llegado acompañada de una advertencia clara al Ayuntamiento: la restauración de la Torre no puede abordarse de forma aislada mientras siga sin redactarse el Plan Especial de Protección del Bien de Interés Cultural (BIC), que incluye también las cuevas circundantes del monumento de finales del siglo XI-principios del XII.

Un plan que no está realizado y que debería "haberse realizado hace años", según Patrimonio, que ofrece su colaboración al consistorio mediante una asistencia técnica para llevarlo a cabo. El alcalde Juan Antonio Sagredo anunció, la pasada semana, que la Generalitat Valenciana había aprobado, ocho años después de la petición del Ayuntamiento de Paterna, el proyecto de restauración del monumento histórico circular, que sí que mantendrá la escalera de acceso, un elemento arquitectónico singular y representativo desde que la torre defensiva fue intervenida en una primera restauración realizada en 1971, año en que se logró su declaración de Monumento Histórico Artístico de Interés Local, junto con las cuevas que lo circundan.

Carta al alcalde

En una carta remitida al alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, la directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, comunica que la petición municipal para intervenir en la Torre ha sido aprobada y celebra que, “tras largos años de paralización”, pueda ponerse en valor este elemento emblemático de la localidad y de la Comunitat Valenciana. Pero el escrito introduce inmediatamente un matiz de fondo: la celebración, sostiene el departamento dependiente de la Conselleria de Cultura, "no podrá ser plena" mientras existan "colectivos que no estén adecuadamente atendidos por las medidas de protección y fomento de nuestro Patrimonio Cultural".

La Generalitat recuerda que la declaración del Bien de Interés Cultural no se limita a la Torre, sino que integra también las cuevas que la rodean. En ese ámbito, según la carta, la Dirección General recibe de forma “incesante” quejas vecinales por los usos que se dan al entorno del BIC y por las condiciones que en ocasiones deben afrontar los residentes en su día a día.

Torre de Paterna y cuevas circundantes. / A. P.

El mensaje al Ayuntamiento es especialmente contundente en el plano legal. Patrimonio invoca el artículo 34 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, que obliga a los ayuntamientos a aprobar un Plan Especial de Protección en el plazo de un año desde la declaración de un inmueble como BIC. En el caso de la Torre de Paterna, al ser una declaración anterior a la propia ley, la Generalitat subraya que ese instrumento “debería haberse llevado a cabo hace años” para "mantener la integridad de sus valores, lo que, por el tenor de las quejas recibidas, es una obligación o plenamente satisfecha".

Protección "más eficaz" del bien

La ausencia de este plan es, para la administración autonómica, una carencia esencial. No se trata solo de restaurar la Torre, sino de ordenar y proteger de manera sistemática todo su ámbito patrimonial, incluidas las cuevas y el entorno urbano que forman parte de su identidad histórica. La Dirección General sostiene que el plan permitiría garantizar una protección “más eficaz, sistemática y continuada” del bien.

Colaboración y asistencia técnica

La carta también deja abierta una vía de colaboración institucional, pues Patrimonio ofrece al Ayuntamiento de Paterna asistencia técnica para elaborar el Plan Especial de Protección "en el que se dé la necesaria respuesta a las legítimas reivindicaciones de los vecinos". "Ambas instituciones sabemos que es necesario que demos a la Torre de Paterna el instrumento necesario para su puesta en valor a largo plazo y esperamos pronto esa necesidad que encuentre su solución con la redacción del plan especial de protección para la Torre de Paterna y sus cuevas circundantes", expone la directora general de Patrimonio Cultural.

La Generalitat plantea así una doble lectura: avala la intervención en la Torre, pero exige que el municipio dé el paso pendiente para asegurar la conservación integral del conjunto. La autorización supone, por tanto, un avance importante para la recuperación de la Torre Árabe, pero también coloca al Ayuntamiento ante una obligación que la Generalitat considera incumplida. La restauración podrá comenzar, pero el futuro del BIC dependerá de un instrumento todavía ausente: un plan que proteja no solo la imagen monumental de la Torre, sino también el paisaje histórico, social y residencial de las cuevas que la circundan.