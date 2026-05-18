Más de 100 oportunidades laborales se ofrecerán en Torrent durante la jornada 'Som Talent'

Cerca de 40 empresas, con más de 100 ofertas de empleo es la carta d epresentación de una nueva edición de 'Som Talent. Marató d'Entrevistes', organizado por el Ayuntamiento de Torrent, a través de Idea't (Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent). La cita, consolidada como una de las principales acciones de impulso al empleo y conexión entre empresas y talento local en la ciudad, será este viernes 22 de mayo.

La jornada tendrá lugar de 9:00 a 14:00 horas en el Centro Comercial Las Américas, y reunirá a decenas de empresas y personas en búsqueda activa de empleo en un formato dinámico basado en entrevistas rápidas, permitiendo generar contactos directos y oportunidades reales de contratación en un mismo espacio y durante una única mañana. La nueva edición cuenta con la colaboración del Centro Comercial Las Américas y de la consultora de recursos humanos RH en positiu.

Más de 100 oportunidades laborales en una sola jornada

“Som Talent” volverá a convertir Torrent en un punto de encuentro entre el tejido empresarial y las personas que buscan incorporarse al mercado laboral o mejorar su situación profesional. Durante el evento se ofertarán más de 100 puestos de trabajo vinculados a sectores muy diversos, facilitando entrevistas presenciales y procesos de selección ágiles y eficaces.

La iniciativa está diseñada para acercar de manera directa a empresas y candidatos, favoreciendo un contacto más humano y cercano, y agilizando los tiempos habituales de selección de personal.

Además, el evento permite a los participantes conocer de primera mano las necesidades actuales del mercado laboral, establecer contactos profesionales y optar a oportunidades reales de empleo en empresas de referencia.

Cerca de 40 empresas

En esta edición participarán un total de 38 empresas, representando sectores clave como la alimentación, la logística, la hostelería, la industria, la automoción, los recursos humanos, los servicios, la atención sociosanitaria, el comercio o la seguridad, entre otros.

Entre las empresas participantes se encuentran Asione Valencia, Aura CEE, Bojuna, Carrefour market / Supeco, Celevant-Industria Cárnica, Cinco Tenedores, Comelsa, Comismar - Serveis Futurs Cooperativa, Consum Cooperativa, Dekra HR Solutions, DIGI, escama, eventos Diverfest, Femeval, Fervi Empleo ETT, GA Torres S.L.-Carob Processors, AQUA Parc Central, Crit-Trabajemos Juntos, Grupo Eulen, Ibergest Grupo, Improving Logistics & Consulting, Fundación ONCE-Inserta, Integra CEE-Centro Especial de Empleo, Interim Group-Global_HR_Solutions, LAC, MD, McDonald’s Torrent-A7-Alaquàs, Parada-Proyectos Técnicos de Envasado, +Q Cuidados-personas que cuidamos de personas, Nealis, Osmofilter, Paletas Marpa, Saviaresidencias, Securitas, Smart Top Services, Top Talento, Transportes cón, Verisure.

La amplia variedad de compañías participantes permitirá ofrecer oportunidades para perfiles profesionales muy diversos, desde puestos de incorporación inmediata hasta empleos especializados y cualificados.

Una apuesta municipal por el empleo y las oportunidades

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que “Torrent vuelve a demostrar su compromiso con el empleo, generando espacios útiles y eficaces donde las empresas pueden encontrar talento y nuestros vecinos acceder a oportunidades laborales reales. ‘Som Talent’ se ha convertido ya en una referencia en la comarca y en una herramienta muy importante para dinamizar la economía local”.

Folgado ha subrayado además que “este tipo de iniciativas permiten acercar las oportunidades a la ciudadanía, favoreciendo la inserción laboral y reforzando la colaboración entre la administración y el tejido empresarial”.

Por su parte, la concejala de Empleo y responsable de Idea't, Sandra Fas, ha señalado que “‘Som Talent’ es mucho más que una jornada de entrevistas. Es una oportunidad para conectar personas y empresas de manera directa, rápida y eficaz, facilitando procesos de selección y generando posibilidades reales de contratación”.

Asimismo, Fas ha querido poner en valor “la implicación de las empresas participantes, que año tras año continúan apostando por este formato y por el talento local, consolidando a Torrent como un municipio activo en materia de empleo y oportunidades”.

Torrent, referente en políticas activas de empleo

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Torrent e Idea't refuerzan su estrategia de impulso a la empleabilidad y apoyo al tejido económico local, consolidando un modelo de colaboración público-privada que favorece la creación de oportunidades y la dinamización del mercado laboral.

“Som Talent” se consolida así como uno de los principales foros de empleo de l’Horta Sud, acercando empresas, talento y oportunidades en una jornada pensada para facilitar contrataciones reales y seguir posicionando a Torrent como una ciudad comprometida con el empleo y el desarrollo económico.