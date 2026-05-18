Albal celebra la Mostra de Artesanía y Gastronomía de Proximidad 2026 el 23 de mayo

La plaza del Jardí de Albal se convertirá el próximo sábado 23 de mayo en el epicentro de la tradición, el sabor y la creatividad con la celebración de la Mostra de Artesanía y Gastronomía de Proximidad 2026, una iniciativa organizada por la Concejalía de Comercio, con la colaboración de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana.

La jornada reunirá a artesanos, productores y visitantes en un encuentro pensado para poner en valor los productos de proximidad, impulsar el comercio local y dar visibilidad al trabajo artesanal y gastronómico de la comarca.

Durante todo el día, los asistentes podrán disfrutar de una programación variada dirigida a todos los públicos, con actividades que combinarán tradición, entretenimiento y gastronomía. Entre las propuestas destacadas se encuentran la elaboración y degustación de un plato tradicional, talleres infantiles, cata de productos valencianos y música en directo.

Actividades infantiles en la Mostra. / A. A.

La Mostra se desarrollará en horario de mañana, de 11.30 a 14.30 horas, y de tarde, de 17.30 a 21.00 horas.

Éxito de la iniciativa

Tras el éxito y la gran acogida obtenida en la pasada edición, la concejala de Cultura y Comercio, Raquel García, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar sinergias entre los pequeños productores locales y la ciudadanía.

Asimismo, ha señalado que la Mostra supone una oportunidad para dar visibilidad y acercar los productos de proximidad a nuevos públicos que, en muchos casos, desconocían la calidad y variedad de la oferta artesanal y gastronómica del municipio.

Además de acercar los productos locales al gran público, la responsable de Comercio del municipio ha subrayado que este tipo de iniciativas facilitan el contacto directo entre quienes elaboran los productos y los consumidores, generando nuevas oportunidades de colaboración entre productores y comercio local.

La gastronomía estará presente en esta nueva edición. / A. A.

Consumo responsable

Del mismo modo, ha destacado que la Mostra contribuye a fomentar hábitos de consumo responsables y el apoyo a la economía circular, promoviendo el valor de los productos de proximidad y el trabajo artesanal.

García también ha señalado que el objetivo de esta cita es consolidarse como un punto de encuentro intergeneracional que fortalezca la vida social del municipio y favorezca espacios de convivencia entre vecinos y visitantes.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la promoción del comercio de proximidad, la gastronomía valenciana y el apoyo a los sectores artesanales, fomentando al mismo tiempo espacios de convivencia y dinamización económica para el municipio.