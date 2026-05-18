La Asociación Contra el Cáncer de Albal recauda 4.880 euros en su tradicional Cuestación solidaria

La Asociación Española Contra el Cáncer de Albal celebró el pasado sábado una nueva edición de la tradicional Cuestación contra el Cáncer, una jornada solidaria destinada a recaudar fondos para la investigación y la lucha contra esta enfermedad. La iniciativa contó con la instalación de seis mesas petitorias distribuidas en distintos puntos del municipio y logró recaudar un total de 4.880 euros gracias a la colaboración vecinal.

Las mesas, atendidas por voluntarias de la asociación presidida por Natalia Micó, estuvieron ubicadas en la plaza del Jardí, plaza de la Constitución, plaza Fontilles, calle Sant Roc —frente al Forn San Roc—, avenida Corts Valencianes —frente al Bar Parada— y en el cruce entre la calle Hernández Lázaro y la calle Luis Arnau. A lo largo de la jornada también participaron miembros de la corporación municipal, que quisieron sumarse a esta cita solidaria.

Solidaridad ciudadana

La presidenta de la entidad, Natalia Micó, destacó la elevada implicación de la ciudadanía: «La gente del pueblo ha vuelto a volcarse un año más, demostrando su generosidad, solidaridad y empatía con esta causa por la que luchamos desde la asociación». Asimismo, subrayó que «cada aportación, independientemente de su cuantía, es fundamental para seguir impulsando la investigación y la lucha contra el cáncer».

Una de las mesas petitorias, distribuidas por el municipio. / A. A.

Micó señaló además que este año la satisfacción entre las voluntarias es todavía mayor debido al incremento tanto de la participación como de la recaudación respecto a la edición anterior. «Estamos especialmente contentas porque hemos notado una mayor implicación de la ciudadanía y eso también se ha reflejado en la cantidad recaudada», afirmó.

La presidenta también quiso poner en valor el compromiso de las colaboradoras y voluntarias que hicieron posible la jornada: «Seguimos contando con muchas personas dispuestas a participar en este acto benéfico, ayudando además a concienciar a nuestros vecinos sobre la importancia de apoyar iniciativas que contribuyen a mejorar la vida de muchas personas».

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, visitó varias de las mesas acompañado de su familia y agradeció la implicación de la ciudadanía y del voluntariado. «Es emocionante comprobar el compromiso de nuestro pueblo con una causa tan importante y ver cómo, una vez más, Albal demuestra ser un municipio solidario», señaló.

Por su parte, la vicealcaldesa, María José Hernández, destacó que «un año más, nuestro municipio ha demostrado su solidaridad y su disposición permanente a colaborar con causas tan importantes como esta».

Las voluntarias recogen fondos en una de las mesas. / A. A.

Campaña

La jornada se desarrolló bajo el lema del Día Mundial contra el Cáncer 2026, “Unidos por lo Único”, que pone el foco en la importancia de la colaboración social para avanzar en objetivos comunes, entre ellos alcanzar una tasa de supervivencia del 70% en el año 2030. Para ello, la Asociación Española Contra el Cáncer considera prioritario continuar impulsando la investigación oncológica, promover hábitos de vida saludables, reforzar los programas de detección precoz y garantizar el acompañamiento y apoyo integral a pacientes y familiares durante todo el proceso de la enfermedad.

En la actualidad, la Asociación Española Contra el Cáncer es la mayor entidad privada financiadora de investigación oncológica en España. En 2025 destinó 157 millones de euros a más de 750 proyectos de investigación con el objetivo de seguir avanzando en tratamientos innovadores y mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes.

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La recaudación obtenida en esta nueva edición de la Cuestación de Albal se destinará íntegramente a continuar financiando proyectos de investigación y a facilitar el acceso de los pacientes a los avances científicos y a los tratamientos más innovadores.