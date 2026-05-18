El Ayuntamiento de Alboraia inicia las obras en la piscina cubierta tras las reiteradas quejas

El Partido Popular de Alboraia ha denunciado las reiteradas incidencias registradas en la piscina cubierta municipal, tras las quejas acumuladas durante los últimos meses por parte de usuarios y usuarias que alertan del estado de las instalaciones, el mantenimiento del complejo deportivo y el funcionamiento de distintos servicios.

Según los populares, estas incidencias han sido trasladadas en múltiples ocasiones al ayuntamiento, tanto a través de registros de entrada presentados por vecinos y vecinas como en la comisión correspondiente junto a la concejala de Deportes. Además, aseguran que también se han expuesto en el pleno municipal "sin que, hasta ahora, se hayan adoptado soluciones definitivas para buena parte de los problemas denunciados", indican.

Entre las quejas más repetidas figuran averías prolongadas en la zona de spa, duchas con cambios bruscos de temperatura, cortes de agua, maquinaria del gimnasio fuera de servicio, problemas de limpieza y un deterioro generalizado de varias zonas de la instalación. También señalan desperfectos en los vestuarios, como grietas en el suelo o zonas levantadas, así como la puerta de acceso del vestuario femenino hacia la piscina, que "según usuarios continúa rota y ha sido sustituida provisionalmente por un biombo", señalan desde el PP.

Estado de las instalaciones de la piscina municipal de Alboraia. / PP Alboraia

En algunos registros de entrada recogidos por el grupo municipal popular, una usuaria describe que el agua de la piscina grande “estaba como puré de guisantes, totalmente turbia”, y denuncia que los chorros del spa no funcionaban. Otro escrito asegura que “las instalaciones se encuentran en una situación lamentable desde hace más de un año” y critica que las quejas “son constantes sin que surtan efecto”.

Asimismo, el PP ha trasladado al pleno municipal quejas de usuarios relativas a la organización del servicio de limpieza, señalando que "trabajadoras habrían tenido que acceder al vestuario masculino durante el horario de uso".

"Falta de respuesta efectiva"

Desde el Grupo Municipal Popular consideran que la situación refleja una "falta de respuesta efectiva" por parte del gobierno local. “El problema ya no es una avería puntual. Estamos hablando de quejas reiteradas, reclamaciones registradas y usuarios que llevan meses denunciando un deterioro en la piscina cubierta municipal sin que se adopten medidas efectivas”, señalan.

Respuesta del ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Alboraia ha defendido en declaraciones a este diario que mantiene un seguimiento continuo del funcionamiento de la piscina cubierta y del resto de instalaciones deportivas municipales. Según el comunicado remitido, el consistorio mantiene “reuniones periódicas con los gerentes tanto de la Piscina Cubierta como del SUMA Fitness Club de La Patacona” para controlar la gestión, revisar las quejas de los usuarios, analizar datos de actividades como clases dirigidas o cursos de natación, y coordinar las mejoras a aplicar.

En este sentido, el consistorio ha señalado que en dichos encuentros se informa también de las actuaciones previstas para dar respuesta a las incidencias detectadas.

Estado de las instalaciones de la piscina municipal de Alboraia. / PP Alboraia

Inicio de las obras en el vestuario femenino

Además, el consistorio ha informado de que la piscina cubierta ha comunicado recientemente a los usuarios, mediante correo electrónico, el inicio de obras de mejora en el vestuario femenino. En concreto, se ha anunciado que el vestuario permanecerá cerrado desde el 18 de mayo hasta la finalización de los trabajos para reparar el pavimento.

Vestuario alternativo de “mamás y papás”

Durante este periodo, se han habilitado medidas provisionales para mantener el servicio. Las usuarias deberán utilizar el vestuario alternativo de “mamás y papás”, mientras que los padres que necesiten cambiar a menores podrán acceder al vestuario masculino, donde se ha habilitado una zona delimitada con un parabán para garantizar mayor privacidad.

El ayuntamiento ha subrayado que estas actuaciones son temporales y responden a la necesidad de ejecutar mejoras en las instalaciones, con el objetivo de “priorizar en todo momento la comodidad y seguridad de los usuarios dentro de las posibilidades existentes durante el periodo de obras”, agradeciendo además la comprensión de los usuarios durante este tiempo.