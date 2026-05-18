Deportes
Burjassot celebra el ascenso y título de liga del equipo Amateur Femenino invicto de La Concordia CF
El equipo femenino de la UD Burjassot La Concordia CF celebra una temporada histórica con un doblete de liga y ascenso, sin conocer la derrota
El Ayuntamiento de Burjassot ha llevado a cabo un acto de reconocimiento institucional al equipo Amateur Femenino de la UD Burjassot La Concordia CF, tras una temporada histórica en la que se ha proclamado campeón de liga y ha conseguido el ascenso, firmando una brillante competición como equipo invicto.
El homenaje ha contado con la presencia del alcalde de Burjassot, Rafa García; el concejal de Deportes, Juan Gabriel Sánchez; el presidente del club, Manuel Marco; el cuerpo técnico y la plantilla de jugadoras al completo. Durante el homenaje se puso en valor el excelente resultado deportivo conseguido por el equipo femenino en el primer año de vida del club, pero también valores que van más allá de los resultados como el esfuerzo, el sacrificio, el compañerismo, la confianza y el compromiso demostrados durante toda la temporada. Asimismo, el consistorio destacó el importante papel que desempeña el deporte femenino en Burjassot y la capacidad del Amateur de la Concordia de convertirse en referente para las nuevas generaciones de niñas futbolistas.
El homenaje comenzó con un emotivo vídeo resumen de la temporada, tras el cual tomaron la palabra el alcalde, el presidente del club, la entrenadora del equipo, Verónica del Prado, y la capitana del conjunto, Arancha Soler, quienes coincidieron en destacar el esfuerzo colectivo, la unión del vestuario, el crecimiento vivido un equipo todavía muy joven, pero con toda la ilusión por seguir mejorando.
El acto concluyó con la entrega al equipo de un obsequio institucional, una mochila deportiva a todas las jugadoras y miembros del cuerpo técnico, y con una fotografía de familia.
- Cinco días de cola en la calle Colón para conseguir uno de los relojes que Swatch lanza hoy con una marca de lujo
- Llorca promete a un grupo de profesores una nueva oferta con subida de sueldo: 'Encontraremos un punto medio
- Balneario de Alameda: tres años taponando un manantial de aguas curativas
- Así será la visibilidad del césped desde las gradas del Nou Mestalla
- Los pisos se venden con un descuento de 50.000 euros en València por la caída a plomo de las ventas
- Los pisos tipo 'Dubái' llegan a Valencia: 300 viviendas de 30 metros a 99.000 euros
- Un fallecido y un herido en un accidente de tráfico en la A-3 a su paso por Caudete de las Fuentes
- Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid