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Burjassot celebra su tradicional Mercado Medieval con más de cien puestos y actividades para toda la familia

La plaza del Ayuntamiento de Burjassot se transformó durante tres días en un escenario medieval con puestos, espectáculos y talleres que atrajeron a miles de personas

Una compañía de teatro de calle en la apertura del Mercado Medieval.

Una compañía de teatro de calle en la apertura del Mercado Medieval. / Vicent Ruiz Sancho

Vicent Ruiz Sancho

Burjassot

Burjassot celebró este pasado fin de semana –desde el viernes hasta el domingo– una nueva edición del Mercado Medieval que, cada mes de mayo, levanta su escenario en la plaza del Ayuntamiento y calles adyacentes.

La apertura del evento contó con la presencia de una representación municipal encabezada por el alcalde, Rafa García, y el concejal de Patrimonio, Javier Naharros. Las autoridades visitaron las distintas paradas del recinto ferial, que una vez más cambió el paisaje del centro de la ciudad gracias a la colaboración y participación del tejido comercial del municipio, así como de numerosas asociaciones culturales, sociales y festivas.

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Más de un centenar de puestos en el mercado ofrecieron su variada gama de productos artesanales y servicios. Asimismo, a largo de tres intensas jornadas –que se sucedieron desde la mañana hasta bien entrada la noche–, el teatro, la música y la danza, así como números de circo, talleres y actividades destinadas a los más pequeños, entre otras propuestas culturales, fueron el reclamo para que miles de vecinos y visitantes disfrutaran de esta consolidada feria de artesanía, restauración y ocio.

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