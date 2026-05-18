La cuarta edición de Fira Mislata atrae a miles de personas con una oferta cultural, gastronómica y comercial

Este fin de semana, Mislata ha vivido la cuarta edición de ‘Fira Mislata’, el acontecimiento anual que aglutina toda la oferta cultural, gastronómica, deportiva y comercial de la ciudad. Este evento, que se ha convertido ya en una cita imprescindible en la agenda de la ciudad, ha ofrecido una experiencia única y adaptada para todas las edades y gustos. El Recinto Ferial de la calle Hospital ha sido el epicentro de esta celebración.

Para el alcalde, Carlos F. Bielsa, “Fira Mislata ha vuelto a demostrar que es mucho más que un evento, es un punto de encuentro para toda la ciudadanía y un reflejo del dinamismo, la creatividad y la capacidad de participación que caracterizan a nuestra ciudad. La gran respuesta vecinal y la implicación de asociaciones, entidades, comercios y colectivos locales consolidan a Fira Mislata como una cita imprescindible en el calendario de ocio, participación y promoción económica de Mislata”.

Los asistentes a una de las actividades. / A. M.

Inauguración

La inauguración oficial y visita institucional tuvo lugar el viernes por la tarde, dando inicio a un fin de semana lleno de diversión y entretenimiento. Desde su apertura, los comercios han mostrado sus ofertas y las entidades participantes han ofrecido actividades deportivas y culturales para disfrute de todas las personas asistentes. La primera noche de Fira estuvo amenizaba por Zarpa, grupo de heavy metal formado en 1977 en Mislata y considerados el primer grupo de metal de España.

La jornada del sábado fue la más intensa de todo el fin de semana. Las actividades continuaron en la misma línea del primer día, destacando las exhibiciones de los clubes deportivos y la oferta gastronómica de las casetas de restauración a lo largo de todo el día. Los espectáculos musicales también tuvieron su protagonismo, desde el grupo Jarana’s, pasando por la animación infantil del Musical de los Niños, que llenó el Recinto Ferial de público familiar, y el concierto tributo a La Oreja de Van Gogh, “La reina del pop”, que cerró la jornada.

Campaña del comercio local

Además, tenía lugar la entrega de los premios de la campaña municipal de apoyo al comercio local, ‘Mislata Ilusiona’. La asociación CEM hacía entrega de cheques valorados en 200 y 100 euros, para gastar en diferentes comercios de la ciudad; y el alcalde entregaba el regalo más esperado, el de un viaje a Disneyland París para 4 personas con los gastos pagados. Una campaña municipal que en esta edición ha triplicado la participación ciudadana y ha supuesto un impacto económico de cerca de 40.000 euros en el comercio local.

Los ganadores del sorteo de un viaje a Disneyland París. / A. M.

El domingo, además de seguir con su extensa programación de actividades y exhibiciones, ‘Fira Mislata’ acogía a mediodía el reparto de paella para todas las personas asistentes, cocinada por la Clavaría del Cristo de la Fe, y, horas antes, las mascotas se convertían en protagonistas en la primera edición de ‘Huellas que hacen familia’, una jornada de adopción responsable de animales. Los toques musicales de esta última jornada los ponía el grupo Yambú para clausurar la edición de este año.

En definitiva, ‘Fira Mislata’ cierra las puertas de esta edición consolidando el éxito de participación de entidades y comercios, y con una asistencia de miles de personas durante todo el fin de semana que, además de disfrutar de la programación y de todas las propuestas de ocio, han podido conocer más de cincuenta comercios y locales de restauración y una quincena de entidades deportivas de la ciudad.