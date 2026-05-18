Fenómenos paranormales y secretos históricos protagonizan el capítulo sobre el Ayuntamiento de Moncada

Los misterios que rodean el actual edificio del Ayuntamiento de Moncada protagonizan el segundo capítulo del proyecto audiovisual Crónicas de Moncada, titulado “Los secretos del Palacio de los Condes de Ròtova”. El reportaje audiovisual incluye dos testimonios que refrendan los fenómenos paranormales que durante años se han registrado entre sus paredes y que son parte de la leyenda popular.

El episodio se adentra en el pasado del actual edificio, antiguo Palacio de los Condes de Ròtova, un edificio que a lo largo de los siglos ha tenido diferentes usos y funciones. Residencia nobiliaria en sus orígenes, posteriormente sanatorio mental y hoy sede municipal, el palacio se ha convertido también en escenario de historias y testimonios difíciles de explicar. Tanto es así que, en algunas ocasiones incluso, se utiliza el incienso para disimular el olor a vómito que, a veces, impregna desde el vestíbulo hasta la primera planta del edificio, sin razón aparente.

Edificio histórico

A través de investigación, imágenes y entrevistas, el documental reconstruye algunas de las etapas más desconocidas del edificio y recoge las vivencias de personas vinculadas al palacio, que aseguran haber presenciado fenómenos extraños en su interior. Ruidos, sensaciones y relatos transmitidos durante generaciones forman parte del imaginario que rodea al inmueble.

En la entrevista a uno de estos testimonios, se apaga uno de los focos en un momento determinado y se quedan a oscuras, lo que aumenta el misterio que envuelve todas estas historias. También relaciona los fenómenos con la presencia espiritual del niño Diego, un familiar de los condes de Rótova que murió allí, y que el imaginario popular identifica con la sombra que se asoma por una ventana, o con las decenas de personas que fallecieron en el sanatorio y que fueron enterradas en el patio trasero del recinto.

El reportaje aborda además la rehabilitación del edificio en los años 90, a través de una escuela taller, y el valor patrimonial e histórico que representa para Moncada, convirtiéndose en uno de los espacios más simbólicos de la localidad.

Sobre Crónicas de Moncada

Crónicas de Moncada nace como un proyecto cultural y divulgativo impulsado por el Ajuntament de Moncada con el objetivo de poner en valor la historia, el patrimonio y las historias humanas que forman parte de la identidad del municipio. A lo largo de sus capítulos, la serie abordará diferentes temas relacionados con la historia local, el patrimonio, curiosidades y episodios poco conocidos de la localidad.

El proyecto está desarrollado por un equipo formado por profesionales de la comunicación y el audiovisual vinculados al municipio: el director creativo, filmmaker y editor Carlos Barjola; la periodista y escritora Carmen Bosch, responsable de las entrevistas y la investigación; la fotógrafa Eva Blanco, encargada de la documentación fotográfica; y el periodista y comunicador Joan Villanueva, responsable de la comunicación y redes sociales.

Los capítulos de Crónicas de Moncada se difunden a través de plataformas digitales y redes sociales con el objetivo de acercar estas historias a todos los públicos y contribuir a la difusión cultural del municipio. El equipo invita además a vecinos y vecinas a participar en el proyecto aportando recuerdos, fotografías o testimonios que ayuden a seguir reconstruyendo la historia viva de Moncada.