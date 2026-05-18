Educación
La huelga educativa en Torrent suma a otros centros de l'Horta Sud en una manifestación comarcal
La coordinadora de Torrent solicita a los grupos políticos locales que se posicionen sobre las reivindicaciones de la huelga indefinida
Otro día más, profesores, alumnos y familias de los centros educativos de Torrent han salido a la calle, dentro de las movilizaciones enmarcadas en la huelga indefinida que comenzó el pasado 11 de mayo, pero esta vez lo han hecho acompañados de otros centros de l'Horta Sud. La avenida al Vedat ha sido el centro neurálgico de esta nueva manifestación por la educación pública que destaca por su carácter comarcal, con la participación de cerca de profesores y docentes de 26 colegios e institutos de Torrent y de otras localidades como Picassent, Massanassa, Mislata, Xirivella, Picanya, Alcàsser o Paiporta.
Carácter comarcal
Toni Gisbert, profesor del IES Serra Perexisa y coordinador de los docentes de la ciudad, destaca la alta participación en esta segunda manifestación, en la que ha surgido también una coordinadora comarcal para enlazar las próximas acciones conjuntas de movilización. Tras recorrer la avenida con pancartas y lanzando consignas, con el aplauso espontáneo de los viandantes, los cerca de medio millar de manifestantes se han vuelto a congregar en la plaza Unión Musical.
Reivindicaciones
Ha sido en este punto en el que, todos juntos, han leído el manifiesto en defensa de sus reivindicaciones por una educación pública, valenciana y de calidad, y en el que han solicitado a los grupos políticos con representación en el ayuntamiento, y a la alcaldesa, Amparo Folgado, que muestren su posicionamiento frente a a sus demandas. "Hemos conseguido la unanimidad de todos los sindicatos y de todos los centros educativos de Torrent, ahora queremos que se pronuncien los políticos", reclama Gisbert.
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