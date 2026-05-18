El ninot indultat de Torrent 2026, homenaje al Pare Jofré, ya luce en la Capilla del Capitulet

El ninot indultat de las Fallas de Torrent 2026, de la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve, en homenaje al Pare Joan Gilabert Jofré, ya luce en la Capilla del Capitulet. El acto de entrega tuvo lugar en la tarde del viernes 15 de mayo en los jardines del antiguo hospital de València. Obra del artista fallero benicarlando Grego Acebedo, reproduce la escena del Padre Jofré protegiendo y acogiendo a un hombre que estaba siendo apedreado por una multitud al grito de "al loco" y que fue el motivo por el cual el mercedario impulsó la creación del primer hospital psiquiátrico en occidente.

Las Falleras Mayores de la comisión firman el convenio. / F. C.

Acto de entrega

El acto, coordinado por la Hermandad de seguidores de la Virgen de los Desamparados responsables del cuidado y mantenimiento de la Capilla del Capitulet, dio comienzo con la bendición de la figura por parte de Juan Pablo Pastor, Fray de la Orden Mercedaria, tras la cual se dio paso la parte protocolario de entrega, con la firma del documento de cesión por parte de los representantes de la comisión fallera, las Falleras Mayores, Alma Gimeno y Ángela Martínez, y los presidentes, Iván Cabezas y Jaime Banaclocha.

Otro momento del acto de entrega. / F. C.

Como receptores, los representantes de la Fundación Maides, su presidente Marcos Pascual, y el gerente Francisco Zacarés, actuando como testigos las Falleras Mayores de Torrent, Sara Magán y Andrea Adelantado.

Colección de la Real Basílica

La figura formará parte de la colección artística de la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados y será custodiada por la Hermandad de Seguidores de la Virgen de los Desamparados.

Los participantes en la firma del convenio. / F. C.

Las Falleras Mayores de la comisión torrentina mostraron su emoción por qué el primer ninot indultat mayor de la historia de la comisión estuviera en un lugar tan emblemático de la historia de València y tan importante en la devoción por la Virgen de los Desamparados, "es un orgullo para nuestra comisión que el ninot que rinde homenaje al Padre Jofré esté en el lugar que fue el origen de todo su legado" manifestó Ángela Martínez, Fallera Mayor de Cronista.