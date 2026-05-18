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Paiporta estrena nueva web municipal, más accesible e intuitiva

La nueva herramienta busca reforzar la transparencia y la conexión digital con la ciudadanía

El concejal, Elías López.

El concejal, Elías López. / A.P.

Redacción Levante-EMV

Desde este lunes, el Ayuntamiento de Paiporta cuenta con un nuevo portal web municipal, un espacio interactivo y renovado pensado para facilitar el acceso de las vecinas y vecinos a la información pública y a los servicios municipales. La nueva interfaz ofrece una experiencia más intuitiva, accesible y adaptada a las necesidades actuales de la ciudadanía, con una navegación más ágil y una consulta más sencilla de contenidos y trámites administrativos.

El concejal de Modernización y Transparencia, Elías López, ha destacado que “se trata de un paso más dentro del proceso de modernización de las plataformas municipales. Nuestro objetivo es garantizar que las paiportinas y los paiportinos tengan a su alcance toda la información municipal y que puedan realizar gestiones o resolver dudas de manera rápida y cómoda, sin necesidad de desplazarse”.

Elías López también ha remarcado que la renovación del portal “era necesaria para adaptarlo a las necesidades actuales y ofrecer una imagen más moderna, clara y cercana”. En este sentido, ha señalado que “la nueva herramienta cumple con los estándares actuales de accesibilidad y usabilidad, y permitirá seguir incorporando nuevos servicios digitales para mejorar la relación entre la administración y la ciudadanía”.

A pesar de la renovación integral de la web, desde el ayuntamiento se ha apostado por mantener una estructura similar a la del anterior portal con el fin de facilitar la adaptación de las personas usuarias y conservar referencias de navegación ya conocidas. “Hemos querido actualizar la plataforma sin perder la familiaridad que muchas personas tenían con la anterior web, favoreciendo así una transición progresiva y sencilla”, ha explicado el concejal.

Nueva web.

Nueva web. / A.P.

Con esta misma voluntad de acompañar a la ciudadanía durante el cambio, se ha habilitado una pestaña específica desde donde se podrá seguir accediendo a la antigua web municipal. Durante los primeros meses, ambos espacios convivirán para garantizar que toda la información publicada siga disponible mientras las personas usuarias se adaptan al nuevo entorno digital.

APP municipal

Además, el nuevo portal servirá de base para la futura integración de una aplicación móvil municipal que permitirá reforzar la comunicación directa entre el Consistorio y la ciudadanía. Esta app facilitará la recepción de avisos, información de interés y comunicaciones municipales en tiempo real. También incorporará un módulo de incidencias para que los paiportinos y las paiportinas puedan trasladar sus demandas y sugerencias, ampliando así los canales de participación y contacto con el Ayuntamiento.

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“Queremos una administración más cercana, transparente y útil en el día a día de la ciudadanía. La digitalización no es solo una cuestión tecnológica, sino también una forma de mejorar la atención y los servicios públicos”, ha concluido el concejal.

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